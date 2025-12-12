泰茂法說會／營運新布局：酒水、儲能與汽車零組件 三路並進

泰茂實業（2230）11日法說會，管理團隊表示，泰茂過去以汽車零組件起家，如今已成功跨足新能源與中國大陸酒水市場，形成三大事業並行的布局，其中酒水業務成長迅速，已成為公司最主要的營收來源。

泰茂指出，在中國大陸酒水市場深耕兩年後，公司今年正式在北京成立「中酒北京」，負責從酒廠合作、品牌代理到線上線下通路的整體營運。大陸酒水市場規模龐大，2025年預計可達1.5兆人民幣，其中18至30歲的年輕族群貢獻近三分之一的市場量。泰茂強調，年輕消費者正快速成為推動酒水產業的新主力，也使公司在布局中更重視直播電商、抖音短影片、即時零售等新型態通路。

目前泰茂已取得五糧液的全國電商銷售權，以及北京與江蘇地區的線下經銷權；公司也預計在北京經營五糧液旗艦店，並與國台酒合作成立平台公司，整合當地累積二十年的銷售與渠道資料，建立更具掌控度的銷售網絡。公司表示，線上直播、抖音店鋪與美團快速配送等模式，已能與線下的數萬家合作店面相互導流，讓酒水銷售能更快速觸及消費者。這波發展使泰茂的酒水營收占比已突破七成，成為公司最重要的成長動能。

總經理呂萬傑說明，新能源則是泰茂推動的另一項重點。延續其在活塞環產品上的節能技術，公司在成立新能源事業部後，推出多款儲能系統，從家庭使用的5kW至14kW，到適合工商用途的261kW系列，並在宜蘭自建5.5MW的大型儲能案場。泰茂採用台塑新智能的台製電芯，符合政府未來針對表後儲能的補助政策方向，公司預期明年市場需求可望明顯增長。管理團隊表示，儲能產品目前已累積多項台、美專利，公司希望藉此在綠能轉型浪潮中占據一席之地。

至於本業的汽車零組件，泰茂強調其在活塞環製造技術上仍具市場優勢。公司自早年便投入低摩擦、耐磨材料的研發，產品擁有多國專利，能降低引擎油耗，符合全球節能減碳趨勢。雖然電動車興起，但泰茂認為油車市場仍有相當規模，加上美國最近放寬油車規範，有助傳統車用零組件的需求維持穩健。

董事長呂萬賢表示，泰茂如今已從單一製造業者，轉型為跨足汽車零件、儲能系統與酒水事業的多核心企業。汽車零件提供穩定基礎，儲能承接全球綠能轉型的大趨勢，而酒水市場則展現高度成長性與商業想像空間。他強調，公司已在三大領域同步布局，對未來發展抱持樂觀。