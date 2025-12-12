中美晶董事會通過上半年每股配息1元

中美晶今（12）日舉行董事會，通過上半年度以資本公積每股配息1元。中美晶上半年每股純益2.37元，董事會於綜合考量公司整體營運表現、現金流量、集團資本支出規劃、子公司環球晶圓全球擴產進度及依規定提列各項準備後，決議由資本公積配發每股1元現金股利，合計配發金額6.4億元，並訂2026年1月14日為除息基準日，股利發放日為2026年2月6日。

為協助企業落實減碳路徑，中美晶旗下的全方位再生能服務平台「續升綠能」已成為推動企業能源轉型的重要推手。偕同中美晶集團的自身綠電需求，加上電廠整合的自身優勢以及多元再生能源供應，續升綠能已建立完整的綠電服務與調度體系，其競爭優勢亦反映於市場表現。

中美晶統計，截至10月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破180億度，續升綠能旗下子公司續興與艾涅爾攜手整合近1700座電廠，太陽能總裝置容量超過800MW（百萬），每年可穩定供應近7億度的綠電予企業用戶，2025年合併營收預估將較去年成長近七倍，今後的營收也會逐年增加，展現強勁的業務動能與快速放大的市場影響力。

展望未來，中美晶面對淨零轉型下綠電取得不易、價格波動大，以及供電穩定度與調度彈性不足等製造業普遍痛點，公司透過全方位綠電服務子公司續升綠能打造涵蓋再生能源採購、電廠維運、綠電調度，以及能源管理的完整服務體系，協助企業在更嚴格的永續要求下推進低碳轉型。同時，集團於半導體領域的策略性轉投資布局，使中美晶能更貼近先進製程與供應鏈需求，進一步增強綠電與能源服務的產業洞察與合作深度。中美晶持續以再生能源與半導體雙引擎為成長主軸，發揮集團綜效，加速全球布局與技術升級。