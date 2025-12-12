快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

中美晶董事會通過上半年每股配息1元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片

中美晶今（12）日舉行董事會，通過上半年度以資本公積每股配息1元。中美晶上半年每股純益2.37元，董事會於綜合考量公司整體營運表現、現金流量、集團資本支出規劃、子公司環球晶圓全球擴產進度及依規定提列各項準備後，決議由資本公積配發每股1元現金股利，合計配發金額6.4億元，並訂2026年1月14日為除息基準日，股利發放日為2026年2月6日。

為協助企業落實減碳路徑，中美晶旗下的全方位再生能服務平台「續升綠能」已成為推動企業能源轉型的重要推手。偕同中美晶集團的自身綠電需求，加上電廠整合的自身優勢以及多元再生能源供應，續升綠能已建立完整的綠電服務與調度體系，其競爭優勢亦反映於市場表現。

中美晶統計，截至10月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破180億度，續升綠能旗下子公司續興與艾涅爾攜手整合近1700座電廠，太陽能總裝置容量超過800MW（百萬），每年可穩定供應近7億度的綠電予企業用戶，2025年合併營收預估將較去年成長近七倍，今後的營收也會逐年增加，展現強勁的業務動能與快速放大的市場影響力。

展望未來，中美晶面對淨零轉型下綠電取得不易、價格波動大，以及供電穩定度與調度彈性不足等製造業普遍痛點，公司透過全方位綠電服務子公司續升綠能打造涵蓋再生能源採購、電廠維運、綠電調度，以及能源管理的完整服務體系，協助企業在更嚴格的永續要求下推進低碳轉型。同時，集團於半導體領域的策略性轉投資布局，使中美晶能更貼近先進製程與供應鏈需求，進一步增強綠電與能源服務的產業洞察與合作深度。中美晶持續以再生能源與半導體雙引擎為成長主軸，發揮集團綜效，加速全球布局與技術升級。

中美晶 綠電 綠能

延伸閱讀

【重磅快評】護航綠電2.0 蔡英文喊話「賴想想」？

綠電需求升溫 台電「RE30電力商品」助攻淨零

青海建新基地 綠電直送廣東

趨勢觀察／寶晶能源董事長蔡佳晋 綠電減速 衝擊能源轉型

相關新聞

光洋科2026年營運樂觀 看好前段半導體、高容量硬碟靶材雙引擎熱轉

先進材料暨循環經濟廠光洋科（1785）昨（11）日舉行法說會，董事長兼總經理黃啓峰指出，憑藉獨特的「材料 +密閉循環」模...

中菲行唱旺航空貨運

國內最大的航空物流中菲行（5609）昨（11）日舉行法說會，董事長錢文君看好2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航...

台微醫營運向前衝

台微醫（6767）董事長梁晃千昨（11）日在法說會上表示，雖然今年受歐洲訂單遞延影響，但需求端並未明顯下滑，主要為認列時...

太景流感新藥 陸准上市

新藥研發公司太景*-KY（4157）昨（11）日宣布，接獲合作夥伴健康元藥業集團通知，流感抗病毒新藥Pixavir ma...

新盛力11月每股賺0.63元

電池模組廠新盛力（4931）昨（11）日應主管機關要求，公布自結11月稅前淨利5,200萬元，年增93%；歸屬母公司業主...

良維前進印度設點

連接器廠良維（6290）昨（11）日舉行法說會，公司表示，將首度前進印度設立據點，隨著亞馬遜AWS、微軟與Google等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。