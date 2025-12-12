快訊

中美晶上半年配息1元 綠電平台簽約量破180億度

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

中美晶（5483）12日董事會通過2025年上半年度以資本公積配發現金股利案，每股配發現金股利1元、合計6.4億元；除息基準日訂為2026年1月14日，股利發放日為2026年2月6日。

公司指出，2025年上半年每股純益2.37元，董事會綜合考量整體營運表現、現金流量、集團資本支出規劃，以及子公司環球晶（6488）全球擴產進度與依規定提列各項準備後，決議配發；其中資本公積發放現金股利屬免稅項目，有助提升股東實質收益。

中美矽晶同步強調綠電事業成長動能。旗下再生能源服務平台「續升綠能」截至10月底，累計簽訂綠電合約已突破180億度；若以台電統計2024年住宅每戶平均每月用電量約346度推算，180億度約相當於433萬戶家庭一整年的平均用電量。

公司表示，續升綠能透過子公司續興與艾涅爾整合近1,700座電廠、太陽能總裝置容量逾800MW，每年可穩定供應近7億度綠電予企業用戶；未來將以再生能源與半導體雙引擎為成長主軸，提供涵蓋再生能源採購、電廠維運、綠電調度與能源管理的完整服務，協助企業加速低碳轉型。

