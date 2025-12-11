中菲行法說會／協助客戶在AI、Taiwan+及China+製造布局中掌握先機

國內最大的航空物流中菲行（5609）11日舉行法說會，董事長錢文君看好2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航空貨運市場價量齊揚；將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，協助客戶在AI及「Taiwan+、China+」製造布局中掌握成長機會，進一步推升中菲行2026年營運向上攀升。

中菲行國際物流集團董事長錢文君法說會中指出，2026年市場整體是審慎樂觀。海運並不是由需求暴增主導，而是由運力錯置與區域差異所驅動；同一時間，高科技、AI 與電商貨物的需求，則推動亞太往北美、歐洲的空運持續成長。中菲行的角色，就是整合中菲行海空運與合同物流、報關合規等資源，協助客戶打造既安全又具彈性的供應鏈。

空運的需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商。「China+、Taiwan+」製造策略推動生產向東南亞與印度轉移，帶動這些地區以及台灣飛往北美與歐洲的空運量明顯成長。美國調整小額包裹免稅（de minimis）門檻後，部分中國大陸直飛美國的電商包裹量雖有所下降，但更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，使整體航線布局更為分散。

「China+、Taiwan+」與關稅環境下，將產能自中國大陸延伸至東南亞、印度或墨西哥的製造業者，普遍面臨四大挑戰，首先關鍵時刻運力不足，即使全球船隊總量充足，但塞港、改道繞行與停航仍使有效運力受到擠壓。

其次，難以選定真正適合的第二倉儲或樞紐據點，如何在運輸成本、關稅、庫存與交期之間取得平衡，同時充分運用各國產業與投資優惠，才能真正優化「總到岸成本」。

第三，對當地法規、通關要求與貿易合規了解有限，稍有疏忽就可能帶來延誤、罰款或額外成本。第四，缺乏跨國工廠搬遷實務經驗，尤其是涉及二手機台與超大設備，在陌生國家要在時程內完成搬遷，更具挑戰。

錢文君進一步表示，透過靈活的多式聯運能力，例如將急件從海運改空運，或是將交期可控的貨物轉往海運，結合策略性包機服務、深厚的亞洲市場專業經驗、整合倉儲解決方案與健全的合規顧問服務，中菲行已準備好協助客戶，將AI、Taiwan+、China+從口號落實為真正可執行的商機，在審慎樂觀卻複雜多變的貨運市場中穩健前行。