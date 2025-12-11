半導體清洗與再生龍頭廠世禾（3551）總經理陳學哲昨（11）日表示，隨著公司縮減對兩岸面板客戶服務，加大對半導體廠及原廠提供設備清洗及再生業務，今年營運穩健成長，看好2026年營收、獲利可望持續向上。

世禾昨天應券商之邀舉行線上法說會，陳學哲釋出以上展望。他並透露，為加速擴產，世禾目前尋覓現成廠房，估計資本支出約7億至8億元，預計明年購置新廠投產。

世禾表示，公司定位為先進製程營運的關鍵合作夥伴，為高科技設備零件提供業界領先的清洗、維修和再生解決方案，幫助客戶提高產量、提升可靠性，並最大限度地發揮每個關鍵部件的生命周期價值。

世禾揭露近五年服務兩岸半導體及面板光電產業的消長指出，台灣業績貢獻占比由2021年的76%，成長至今年前三季84%，主要是台灣半導體客戶清洗及再生需求成長。大陸市場受到光電產業蕭條影響，營收占比由24%降至14%。

若以產業別區分，半導體業由63%提升至78%，光電面板由30%降至16%。就中國大陸市場來看變化趨勢，光電業貢獻營收占比由66%降至34%，半導體則由34%提升至66%。

世禾將持續縮減大陸市場的光電業客戶，加大服務半導體客戶，預期明年來自半導體的業績貢獻將顯著成長。