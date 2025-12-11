快訊

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

世禾擴產 獲利向上

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體清洗與再生龍頭廠世禾（3551）總經理陳學哲昨（11）日表示，隨著公司縮減對兩岸面板客戶服務，加大對半導體廠及原廠提供設備清洗及再生業務，今年營運穩健成長，看好2026年營收、獲利可望持續向上。

世禾昨天應券商之邀舉行線上法說會，陳學哲釋出以上展望。他並透露，為加速擴產，世禾目前尋覓現成廠房，估計資本支出約7億至8億元，預計明年購置新廠投產。

世禾表示，公司定位為先進製程營運的關鍵合作夥伴，為高科技設備零件提供業界領先的清洗、維修和再生解決方案，幫助客戶提高產量、提升可靠性，並最大限度地發揮每個關鍵部件的生命周期價值。

世禾揭露近五年服務兩岸半導體及面板光電產業的消長指出，台灣業績貢獻占比由2021年的76%，成長至今年前三季84%，主要是台灣半導體客戶清洗及再生需求成長。大陸市場受到光電產業蕭條影響，營收占比由24%降至14%。

若以產業別區分，半導體業由63%提升至78%，光電面板由30%降至16%。就中國大陸市場來看變化趨勢，光電業貢獻營收占比由66%降至34%，半導體則由34%提升至66%。

世禾將持續縮減大陸市場的光電業客戶，加大服務半導體客戶，預期明年來自半導體的業績貢獻將顯著成長。

半導體 光電

延伸閱讀

先進製程不可或缺的績優股─中砂

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

高盛看好鴻海成長性優於市場 目標價400元

相關新聞

光洋科2026年營運樂觀 看好前段半導體、高容量硬碟靶材雙引擎熱轉

先進材料暨循環經濟廠光洋科（1785）昨（11）日舉行法說會，董事長兼總經理黃啓峰指出，憑藉獨特的「材料 +密閉循環」模...

中菲行唱旺航空貨運

國內最大的航空物流中菲行（5609）昨（11）日舉行法說會，董事長錢文君看好2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航...

台微醫營運向前衝

台微醫（6767）董事長梁晃千昨（11）日在法說會上表示，雖然今年受歐洲訂單遞延影響，但需求端並未明顯下滑，主要為認列時...

太景流感新藥 陸准上市

新藥研發公司太景*-KY（4157）昨（11）日宣布，接獲合作夥伴健康元藥業集團通知，流感抗病毒新藥Pixavir ma...

新盛力11月每股賺0.63元

電池模組廠新盛力（4931）昨（11）日應主管機關要求，公布自結11月稅前淨利5,200萬元，年增93%；歸屬母公司業主...

良維前進印度設點

連接器廠良維（6290）昨（11）日舉行法說會，公司表示，將首度前進印度設立據點，隨著亞馬遜AWS、微軟與Google等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。