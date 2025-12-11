良維前進印度設點
連接器廠良維（6290）昨（11）日舉行法說會，公司表示，將首度前進印度設立據點，隨著亞馬遜AWS、微軟與Google等三大雲端服務供應商（CSP）大舉在印度投資AI資料中心，良維明年業績可望同步成長，再創新高。
針對與主要雲端服務供應商合作狀況，良維業務副總林文裕指出，受限於保密協定，不便透露細節，強調正與全球主要雲端巨頭有各式各樣專案順利進行中，有些合作已有量產，有些送樣認認，有些則在洽談中。
展望2026年營運，林文裕說：「雲端服務供應商的成長，就是良維的成長，該公司將跟著這些客戶加速成長。」
根據預估，2025年至2030年資料中心基礎建設投入的資金，年複合成長率達38%，良維受惠大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、客製化，以及泰國、印度廠在地供應下，明年大電流纜線業務仍是成長主力。
產能擴張方面，他說，泰國廠已經由一個廠增至兩個廠，並購買一塊地準備蓋新廠，目前大電力產品約70%到80%在泰國生產，鎖定美國市場為主，2026年資本支出將會用在泰國廠與印度廠等地。印度將聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口到海外市場。
談到銅價勁揚是否影響毛利率，林文裕認為影響不大，主因大電流電源線銅料占成本比重很低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言