連接器廠良維（6290）昨（11）日舉行法說會，公司表示，將首度前進印度設立據點，隨著亞馬遜AWS、微軟與Google等三大雲端服務供應商（CSP）大舉在印度投資AI資料中心，良維明年業績可望同步成長，再創新高。

針對與主要雲端服務供應商合作狀況，良維業務副總林文裕指出，受限於保密協定，不便透露細節，強調正與全球主要雲端巨頭有各式各樣專案順利進行中，有些合作已有量產，有些送樣認認，有些則在洽談中。

展望2026年營運，林文裕說：「雲端服務供應商的成長，就是良維的成長，該公司將跟著這些客戶加速成長。」

根據預估，2025年至2030年資料中心基礎建設投入的資金，年複合成長率達38%，良維受惠大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、客製化，以及泰國、印度廠在地供應下，明年大電流纜線業務仍是成長主力。

產能擴張方面，他說，泰國廠已經由一個廠增至兩個廠，並購買一塊地準備蓋新廠，目前大電力產品約70%到80%在泰國生產，鎖定美國市場為主，2026年資本支出將會用在泰國廠與印度廠等地。印度將聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口到海外市場。

談到銅價勁揚是否影響毛利率，林文裕認為影響不大，主因大電流電源線銅料占成本比重很低。