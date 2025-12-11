驊陞科技競價拍賣圓滿完成 10日起公開申購、承銷價格每股40元

由宏遠證券主辦承銷的驊陞科技（6272）初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業，已於12月11日上午十時於證交所圓滿完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣6,552張，最低得標價格為每股新臺幣42.10元，最高得標價格為每股52.50元，得標加權平均價格為每股新臺幣43.74元。驊陞科技本次辦理上市前公開承銷之競價拍賣，參與投標之合格投標數量共計24,087張，競價拍賣超額認購比率為3.68倍，市場反應熱烈。

驊陞科技已於12月10日開始進行公開申購，公開申購總張數2,048張，每人可申購一張，承銷價格為40.00元，最後申購日12月12日、公開抽籤日12月16日，並預計於12月22日掛牌上市，以驊陞科技10日興櫃均價計算，申購抽中者可獲利約1.08萬元、報酬率約27%。

驊陞科技憑藉累積三十年之高速訊號傳輸設計、模具開發與精密製造能力提供全方位整合化之服務，成功與國際知名品牌客戶建立長期合作之基礎，奠定連接器產業之穩固地位。因全球GPU大廠推出具生成式AI功能之新一代顯示卡，驊陞科技已成為RTX 50系列顯卡及RTX 6000 PRO小型工作站之Enh DP2.1連接器關鍵零組件首選供應商；而在HDMI2.2新規格方面，驊陞科技再次大幅領先業界競爭對手取得協會認證，為目前全球首批通過認證的廠商，此二產品布局不僅強化驊陞科技在高階顯示卡傳輸零組件建立穩固領導地位，大幅提升競爭優勢並為後續營運成長帶來強勁動能。

車用布局方面，公司已與中國大陸多家主流新能源車品牌汽車廠建立Tier1供應關係，提供車載天線、各類線束及充電座相關產品，並受惠於EV、智慧座艙與ADAS普及帶動的長線需求，車用產品逐步成為穩健成長動能。

驊陞科技前瞻布局高頻高速之連接線產品，成為DP2.1連接零組件之唯二規格制定者，並獲國際GPU大廠、知名電腦品牌廠及EMS廠之肯定，至目前DP2.1產品的市占率高居全球第一，使公司AI產品之銷售比重持續提升，114年前三季智能電子產品營收占比由113年度之45%增加至58%。

驊陞科技經營團隊進一步表示，HDMI2.2新規格產品預計將於明年出貨挹注營收，應用於伺服器之PCIe 6新產品目前已通過CSP廠認證預計明年量產出貨，Wi-Fi 7於明年顯現換機潮，將是公司明年營收挹注之亮點，可望為驊陞科技之營運表現再次助攻，預計115年AI產品之營收比重將提升至65%以上。