聯光通法說會／大轉型！光纖、儲能、工程 三足鼎立

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

聯光通（4903）10日舉辦法說會，說明公司轉型方向，未來光纖、儲能、工程標案三大業務將形成三足鼎立格局，光纜占比約20%~30%，儲能及工程建設占比較高。公司今年營收逐步上升，財報表現亮眼，前三季EPS為0.82元。

公司表示，近年來光纖市場逐步衰退，國內僅剩三大業者，標案越來越少，需求平緩甚至微幅衰退，不過公司今年拿下台灣大哥大（3045）訂單，明年則將積極爭取遠傳標案，為公司提供穩定現金流來源，而成長動能則會以儲能事業為主。

儲能事業成長主要受政策驅動，配合政府2030年再生能源占比30%目標及台電5,000億元強韌電網計畫，用電大戶自建儲能成為趨勢。面對這塊大餅，公司選擇與合作夥伴共同分食，電芯採用台灣長庚國際自製電芯，通過UL9540A嚴苛認證，強調無明火、無爆炸風險，安全性高。而EMS系統則與力行國際合作，提供即時監控、削峰填谷、電力調頻及微電網孤島運轉功能。

展望明年，光纖的部分營收占比將縮小，專注維護既有電信客戶；儲能部分的主要成長動能則來自台鋼集團內部5座新廠建置；工程部分將減少低毛利政府標案，轉向集團內部高毛利機電／儲能工程。

光纖 營收

