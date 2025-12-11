良維法說會／與主要CSP都有專案進行 明年跟著CSP同步成長

良維（6290）11日舉行法說會，該公司今年營收可望破百億元，創新高，並首度到印度設立據點，隨著亞馬遜AWS、微軟與Google三大雲端服務供應商（CSP）大舉投資在印度設立AI資料中心，良維明年的業績可望跟著CSP同步成長，再創新高。

針對與輝達（NVIDIA）合作、800V HVDC，以及除了亞馬遜AWS之外，微軟與Google等其他CSP的合作進度？良維業務副總林文裕表示，受限於保密協定，不便透露細節，但與全球主要CSP，都有各式各樣的專案順利進行中，有些合作已有量產、有些送樣承認、有些則在洽談中。

針對2026年業績展望？他說，CSP的成長就是我們的成長，良維會跟著CSP加速成長。根據預估，2025-2030年光資料中心基礎建設投入的資金，年複合成長率就有38%，良維在大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、客製化，以及泰國、印度廠在地供應之下，明年大電流纜線仍是成長主力。

良維今年前10個月資料中心與伺服器占營收比重已經達到36%（去年同期是24%）、電腦周邊設備45%、影音視聽設備12%、物聯網與家電4%、電動車與充電站3%。

在產能擴張方面，他說，泰國廠已經由一個廠增至兩個廠，並購買一塊地準備蓋新廠，目前大電力產品約70%到80%在泰國生產，鎖定美國市場為主，2026年的資本支出將會用在泰國廠與印度廠等。印度將聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口到海外市場。

對於高漲的銅價是否影響毛利率，他說，影響不大，因為大電流電源線的銅料占成本比重很低。

至於是否切入AI伺服器內部線？林文裕也表示，確實也想拓展伺服器內部線材，擴大既有客戶群的出貨產值，目前已經嘗試尋找業界夥伴結合，以求能快速切入，提升對於客戶產品組合的深度。

針對競爭對手？他說，國內只有一家競爭對手，其他是國際大廠例如安非諾等，至於大陸廠商，由於國安疑慮，陸廠難以切入美系CSP大廠。