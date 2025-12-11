聖暉未來五年原來這麼好 難怪股價逆勢衝高

台股4日漲多回檔，聖暉（5536）由於未來五年營收與獲利均將維持雙位數成長，在營運前景看俏下，吸引買盤大舉加持，拉動股價逆勢走強，終場大漲2.95%、收803元，攀本波反彈高峰。

高盛本周舉行「亞洲科技之旅」行程。聖暉方面，高盛指出，目前除中國大陸外，全球各地均面臨嚴重的人力短缺問題，而半導體、PCB、記憶體及封測等領域在AI需求帶動下，有大量建置案推動，因此看好未來五年的成長性。

高盛說，無塵室能量不足，正成為多個科技領域的主要瓶頸，進而帶動對聖暉服務的強勁需求。短期來看，預期聖暉訂單將持續成長，且專案組合的毛利率表現將更佳，並預期2026年毛利率將改善，特別是PCB與記憶體客戶的急單需求加速施工所帶動。

此外，聖暉正與美國當地兩家總包商合作，搶攻美國晶圓代工與資料中心的建置機會，使美國市場將成為2027年前的重要成長引擎。預估聖暉來自美國訂單將增加至2026年，營收貢獻大幅提升，有機會在2027年高占15%-20%。