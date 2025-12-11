捷波法說會／邊緣AI +零售專案帶動 看好2026年業績持續成長

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠捷波（6161）11日舉行法說會，展望後市，捷波總經理林建宏指出，預期2025全年營收將呈現雙位數增長，2026年在邊緣AI專案動能延續，加上歐美市場零售專案挹注，及美國訂單回籠下，看好明年業績將持續成長。

捷波2025上半年受到美國關稅影響，導致歐美客戶持觀望狀態，下單保守，但隨著第3季關稅明朗化，客戶下單轉趨積極，且部分專案在當地大量出貨，帶動捷波單季稅後純益來到4,575萬元，季增39.33%、年增2.21%，每股純益為0.81元。

從捷波銷售市場表現來看，截至今年第3季，歐美仍是最大市場，合計占整體營收54%，而歐洲、台灣及中國大陸表現較佳，今年業績皆有雙位數增長。至於美國、新興市場及亞太區相對遜色，但美國市場第3季已呈現復甦態勢。

展望後市，林建宏預估，到今年第4季結束，預期2025全年營收將呈現雙位數增長。至於2026年，由於很多專案在進行當中，因此有信心明年業績持續成長態勢。

林建宏表示，在邊緣AI專案部分，今年下半年已開始陸續出貨，相關專案成長動能將延續到2026年。而在關稅爭議逐漸落幕下，美國市場訂單已陸續回籠，加上不少公司前進美國設廠，這將為捷波帶來新的生意機會。且歐美市場陸續有接到零售市場重要專案，預計將於2026年第2季出貨。

捷波今年受匯率以及大型專案毛利率較低影響，導致近幾季毛利率呈現下滑趨勢。對此，林建宏分析，捷波過往毛利率區間約在30-36%，而2024年之所以呈現40%以上水準，除了因匯率穩定外，也跟EMS專案出貨較少有關。整體來看，預捷波估2026年毛利率將維持2025年水準。

此外，針對記憶體漲價缺貨影響，林建宏指出，記憶體短缺造成市場一些恐慌現象，但捷波產品出貨較少含記憶體，因此對公司影響較輕微。

