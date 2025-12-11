中菲行法說會／協助客戶在 AI 及「Taiwan+、China+」掌握成長機會

中菲行（5609）11日法說會，公司表示，將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，協助客戶在 AI 及「Taiwan+、China+」製造布局中掌握成長機會，同時有效管理因運輸擁堵、法規變動及運能調整所帶來的風險。

中菲行董事長錢文君表示，2026 年市場整體是審慎樂觀。海運並不是由需求暴增主導，而是由運力錯置與區域差異所驅動；同一時間，高科技、AI 與電商貨物的需求，則推動亞太往北美、歐洲的空運持續成長。中菲行的角色，就是整合海空運與合同物流、報關合規等資源，協助客戶打造既安全又具彈性的供應鏈。

在海運方面，新船交付量與相對穩定的燃油價格，正被結構性瓶頸所抵銷。歐洲主要樞紐港仍面臨壅塞，紅海與蘇伊士改道繞行，使船期被拉長、船舶與設備被綁在途上；各地關稅與碳排相關制度也讓成本結構更加碎片化。因此，部分亞洲－歐洲航線的運價已從先前不合理低價反彈，但部分跨太平洋航線仍面臨需求偏軟與價格壓力並存的局面。全球班輪準班率雖已回升至約 65%，仍低於疫情前水平；對許多貨主而言，在關鍵航線至少提前三周訂艙，已成為標準的風險管理作法。整體而言，2026 年的海運市場並非由需求爆發所主導，而是由「運力往往不在需要的地方」與明顯的區域差異所決定。

空運的情況則截然不同。需求主要來自 AI 伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商。「China+、Taiwan+」製造策略推動生產向東南亞與印度轉移，帶動這些地區以及台灣飛往北美與歐洲的空運量明顯成長。美國調整小額包裹免稅（de minimis）門檻後，部分中國直飛美國的電商包裹量雖有所下降，但更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，使整體航線布局更為分散。在這樣的情勢下，能夠在多條航線、不同運輸模式與多個生產／出貨國家之間保持彈性的貨主，將遠優於僅依賴單一國家或單一模式的玩家。