快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北基營收／11月達13.03億元 連續三月創歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

北基（8927）11日公布11月合併營收為13.03億元，年增79.56％，續創歷年同期新高。累計前11月合併營收為98.93億元，由於去年同期土地建設事業入帳基期墊高，相較去年同期減少16.14％。

北基單月營收連續三月改寫歷年同期新高，主要受惠「水星光」預售建案持續交屋入帳，增添旗下土地建設業務營收規模，其次，核心油品事業仍維持穩健向上動能，集團穩健開拓新站點及精進既有站點營運效益，以持續壯大全台油品市占率，11月油品事業營收較去年同期持穩。

展望未來，北基仍持續聚焦「油品、綠能、土地建設」三大核心事業擴張策略，包括油品事業持續擴大全台站點與市占率，綠能事業深化太陽能光電與綠電市拓展，以及土地建設事業則以區域精選開發策略維持穩健獲利動能。

未來，北基亦不排除透過策略聯盟或多元合作模式，並持續整合集團資源與各事業群專業經理人管理綜效，提升整體營運韌性與長期競爭力。

營收 綠能 太陽能

延伸閱讀

AI需求帶動…上市櫃營收寫最強11月 全年挑戰50兆元

台積電協力廠衝鋒 11月績增雙位數

上市櫃比拚…五天王出列 鴻海穩居「營收王」

13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠

相關新聞

金居股價逆勢走強 原來是這檔主動式 ETF 在拉

台股11日漲多拉回，盤面個股跌多漲少，不過金居（8358）由於基本面表現亮眼，加上主動式ETF開單拉抬，推升股價逆勢走強...

台星科搶食輝達大餅 矽光子新產能建置2026年完成

台星科（3265）搶食輝達Rubin架構AI晶片平台全面導入矽光子與共同封裝光學（CPO），引爆800G／1.6T的光通...

奧孟亞減重藥 蓄力搶市

瘦瘦針、減重藥概念股奧孟亞（7776）昨（10）日宣布，該公司針對瘦瘦針、GLP-1領域開發的主力口服減重產品ANY00...

晟德轉投資報捷 寶濟赴港掛牌 首日飆漲

晟德（4123）宣布，旗下轉投資事業寶濟藥業-B昨（10）日正式於香港交易所掛牌上市，首日開盤價報港幣60.5元，較發售...

群聯11月業績 同期新高

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）昨（10）日公布11月合併營收70.22億元，雖月減...

仁大12月10日掛牌 大漲近22%

資訊服務新兵仁大資訊（7767）昨（10）日掛牌上櫃，收盤大漲近22%，展現蜜月行情。董事長林士茵表示，未來將以AI、F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。