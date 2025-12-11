北基營收／11月達13.03億元 連續三月創歷年同期新高

北基（8927）11日公布11月合併營收為13.03億元，年增79.56％，續創歷年同期新高。累計前11月合併營收為98.93億元，由於去年同期土地建設事業入帳基期墊高，相較去年同期減少16.14％。

北基單月營收連續三月改寫歷年同期新高，主要受惠「水星光」預售建案持續交屋入帳，增添旗下土地建設業務營收規模，其次，核心油品事業仍維持穩健向上動能，集團穩健開拓新站點及精進既有站點營運效益，以持續壯大全台油品市占率，11月油品事業營收較去年同期持穩。

展望未來，北基仍持續聚焦「油品、綠能、土地建設」三大核心事業擴張策略，包括油品事業持續擴大全台站點與市占率，綠能事業深化太陽能光電與綠電市拓展，以及土地建設事業則以區域精選開發策略維持穩健獲利動能。

未來，北基亦不排除透過策略聯盟或多元合作模式，並持續整合集團資源與各事業群專業經理人管理綜效，提升整體營運韌性與長期競爭力。