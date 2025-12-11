集雅社營收／11月年月雙增 普發一萬點火買氣、音響與微投業績同升溫

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告11月營收5.77億元，月增12.03%，年增6.71%；累計今年前11月營收45.54億元，年增11.72%，營收續登峰。

集雅社表示，隨著政府普發現金一萬元政策啟動，民眾可支配所得增加，家電消費需求顯著回溫。同時，搭配年底節慶氛圍與品牌活動推升，門市買氣持續升溫，尤其是音響、Soundbar 與微型投影機成為帶動業績的重要品類。

近年消費者對生活品質的要求提升，不再只追求家電的單一機能，而是著重「使用體驗」與「生活風格」。集雅社多數門市具備專業視聽室，可讓消費者在沉浸式環境中親身感受音效表現，成功提高高端音響與 Soundbar 的成交率。尤其在電影、追劇、遊戲成為日常娛樂的一環後，能明顯提升音場品質的 Soundbar 與多聲道系統，成為家庭娛樂升級的首選，銷售表現亮眼。

此外，小宅化與租屋族群的成長，讓空間彈性更高的「微型投影機」需求快速攀升。集雅社表示，今年微投市場受到熱烈關注，其中 LG「小銀河」系列因具備便攜、畫面自動調整、支援 65W 行動電源、搭載 Dolby Atmos、內建 webOS 系統、8.1公分超短焦成像40吋，40公分可投至 100吋真4K…等特色，成為年輕客層與小家庭的熱門選擇；其可於會議、臥室、露營等多情境使用，更可滿足現代人跨空間娛樂的需求。

集雅社家電規劃師指出，微型投影機的成長並非短期現象，而是小宅居住趨勢與行動影音習慣改變下的必然結果。消費者偏好「不受空間限制、隨時隨地投出大畫面」的產品，加上近年微投在亮度、顏色校正、自動對焦與縮放技術更成熟，使其逐漸成為居家第二台顯示器的主流選項。

隨著百貨周年慶即將落幕，消費焦點轉向街邊門市。集雅社表示，12 月下旬起全台多家街邊門市將啟動年度「感謝祭」，推出滿額回饋、商品折抵、好禮加碼等多層級優惠，有望延續年末買氣，帶動影音、電視、精品家電等品類銷售再創高峰。

同時，普發一萬元政策將持續發酵，年底至農曆年前正是汰舊換新的好時機，家電採購需求可望進一步推升整體營運表現。

集雅社進一步指出，公司未來也將持續強化精品家電選品力，深化與國際品牌合作，同時透過視聽室體驗、家電規劃服務與會員經營，鞏固高端客群與提升長期回購力，使公司在百貨精品家電通路的領導地位更臻穩固。