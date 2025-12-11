晶呈科技營收／11月2.04億元 年增153.9%

晶呈科技（4768）10日公布11月合併營收2.04億元，年增153.9%，成長逾1.5倍；前十一月累計營收9.45億元，年增1.76%。

晶呈科技表示，11月營收成長，主因為外銷出貨持續成長，內銷出貨則與上月相當。此外，外銷出貨大幅增加，也抵銷黃光應用之氖混和氣體價格和去年同期相較大幅降低的衝擊。

晶呈科技指出，目前預估至年底出貨鋼瓶支數約可達7,100-7,300支。市場傳出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，法人預期，第4季鋼瓶出貨量估大增至7,100-7,300支。其光阻液產能也持續擴充。

至於擴廠概況，竹南的一廠已全面量產、二廠部分量產；而頭份三廠用於特殊氣體C4F6一級製造的設備自製廠去年年底完工，C4F6一級製造合成工廠預計明年第2季完工。C4F6是應用於半導體蝕刻製程的特殊氣體。