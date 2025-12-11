金居股價逆勢走強 原來是這檔主動式 ETF 在拉

台股11日漲多拉回，盤面個股跌多漲少，不過金居（8358）由於基本面表現亮眼，加上主動式ETF開單拉抬，推升股價逆勢走強，盤中高點292.5元再創歷史新高紀錄，表現相當強勢。

基本面來看，法人指出，金居11月營收創46個月新高，產品組合優化成效逐步顯現，預期高階HVLP產品比重將由目前的10%-15%提升至2026年的15%-20%，加上囊括三大AI平台訂單，獲利表現將可持續精進。

再就籌碼面觀察，金居12月來股價啟動一波強勁的多頭攻勢，特別是近二日成交量顯著擴增，除了外資買盤外，投信進場點火，更是股價勁揚的主因，特別是主動式ETF—主動統一台股增長（00981A）進場大買，激勵股價強勢表態。