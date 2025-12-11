快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

金居股價逆勢走強 原來是這檔主動式 ETF 在拉

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
金居董座李思賢。記者尹慧中攝影
金居董座李思賢。記者尹慧中攝影

台股11日漲多拉回，盤面個股跌多漲少，不過金居（8358）由於基本面表現亮眼，加上主動式ETF開單拉抬，推升股價逆勢走強，盤中高點292.5元再創歷史新高紀錄，表現相當強勢。

基本面來看，法人指出，金居11月營收創46個月新高，產品組合優化成效逐步顯現，預期高階HVLP產品比重將由目前的10%-15%提升至2026年的15%-20%，加上囊括三大AI平台訂單，獲利表現將可持續精進。

再就籌碼面觀察，金居12月來股價啟動一波強勁的多頭攻勢，特別是近二日成交量顯著擴增，除了外資買盤外，投信進場點火，更是股價勁揚的主因，特別是主動式ETF—主動統一台股增長（00981A）進場大買，激勵股價強勢表態。

金居 台股 基本面 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

台股創高後竟豬羊變色重挫逾300點 凶手原來是…

台積電斷電不怕！尖點等4強創天價、定穎投控爆量助陣 PCB 逆勢突圍

三理由…台股長線看多

三大法人買超台股267億 投顧：法人回歸主導市場

相關新聞

金居股價逆勢走強 原來是這檔主動式 ETF 在拉

台股11日漲多拉回，盤面個股跌多漲少，不過金居（8358）由於基本面表現亮眼，加上主動式ETF開單拉抬，推升股價逆勢走強...

台星科搶食輝達大餅 矽光子新產能建置2026年完成

台星科（3265）搶食輝達Rubin架構AI晶片平台全面導入矽光子與共同封裝光學（CPO），引爆800G／1.6T的光通...

奧孟亞減重藥 蓄力搶市

瘦瘦針、減重藥概念股奧孟亞（7776）昨（10）日宣布，該公司針對瘦瘦針、GLP-1領域開發的主力口服減重產品ANY00...

晟德轉投資報捷 寶濟赴港掛牌 首日飆漲

晟德（4123）宣布，旗下轉投資事業寶濟藥業-B昨（10）日正式於香港交易所掛牌上市，首日開盤價報港幣60.5元，較發售...

群聯11月業績 同期新高

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）昨（10）日公布11月合併營收70.22億元，雖月減...

仁大12月10日掛牌 大漲近22%

資訊服務新兵仁大資訊（7767）昨（10）日掛牌上櫃，收盤大漲近22%，展現蜜月行情。董事長林士茵表示，未來將以AI、F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。