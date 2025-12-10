台鎔營收／11月1.46億元 年增117%、創歷史新高

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）10日公布11月營收1.46億元，較去年同期大幅成長117.74％，亦較上月增加39.90％，單月營收寫下歷史新高紀錄；累計前十一月營收11.04億元，年增50.18％，雙雙創下同期新高。

台鎔表示，營收衝高主要受惠於旗下全資子公司翰陽綠能的營運貢獻顯著提升。翰陽近幾個月在民生垃圾與事業廢棄物垃圾的焚化處理上，藉由提升產能利用率，加上優化高低熱值廢棄物配料比例，使熱值調配達到更穩定的程度，帶動發電效率提升，因此售電收入成為11月營收成長最主要的動能。

台鎔進一步說明，翰陽目前正積極申辦再生能源登記證，預計可望於近期內取得。一旦取得此證，售電收入即可適用再生能源躉售電價進行計價，有望再為營收帶來成長動能。