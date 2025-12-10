快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

台鎔營收／11月1.46億元 年增117%、創歷史新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
台鎔公司。截自官網
台鎔公司。截自官網

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）10日公布11月營收1.46億元，較去年同期大幅成長117.74％，亦較上月增加39.90％，單月營收寫下歷史新高紀錄；累計前十一月營收11.04億元，年增50.18％，雙雙創下同期新高。

台鎔表示，營收衝高主要受惠於旗下全資子公司翰陽綠能的營運貢獻顯著提升。翰陽近幾個月在民生垃圾與事業廢棄物垃圾的焚化處理上，藉由提升產能利用率，加上優化高低熱值廢棄物配料比例，使熱值調配達到更穩定的程度，帶動發電效率提升，因此售電收入成為11月營收成長最主要的動能。

台鎔進一步說明，翰陽目前正積極申辦再生能源登記證，預計可望於近期內取得。一旦取得此證，售電收入即可適用再生能源躉售電價進行計價，有望再為營收帶來成長動能。

營收 廢棄物

延伸閱讀

13家金控11月獲利590億元 年增逾7成

電信三雄11月財報 台灣大營收、EPS摘雙冠王

台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

影／廢棄物貨櫃運國外不法獲利逾5千萬 前新北環保局職員等23人遭訴

相關新聞

矽科宏晟12日起競拍 30日掛牌交易

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2974張，競拍底價160.6...

立盈前11月營收續寫新高 進駐南科添2026年動能

聯電（2303）循環經濟資源創生中心於10日於台南科學園區正式開幕啟用。進駐該中心的立盈環保科技（7820）表示，公司亦...

寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

寶雅（5904）10日公布11月營收21.76億元，年增14.27％，創同期新高；累計前十一月營收為230.6億元，年增...

金居解禁出關飆漲停279元天價 這幾檔 PCB 也齊創歷史新高價

金居（8358）在遭處置期間股價由219元漲至254元，漲幅15.98%，10日解禁出關，股價大漲，早盤以264.5元開...

3新股同步掛牌上櫃 仁大資訊及常廣蜜月夯、君曜一度破發

櫃買市場10日一口氣加入3檔新兵，仁大資訊（7767）、常廣（6730）、君曜（7770）同步掛牌上櫃，但蜜月表現不同調...

君曜58.4元掛牌上櫃 聚焦手機售後螢幕晶片、前三季營收年增17%

高速傳輸與觸控晶片廠君曜（7770）10日以每股58.4元承銷價正式掛牌上櫃，目前實收資本額2.7億元。君曜2024年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。