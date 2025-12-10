圓裕：泰國廠預期明年第1季後段 SMT製程小量試產
軟板廠圓裕（6835）10日表示，在四大應用產品整體接單穩定的基礎之下，圓裕持續拓展產品應用，目前布局高頻高速、醫療、高階商用等利基市場，產品陸續於明年開始出貨，配合泰國廠產能開出，推動公司營運規模擴大。泰國廠預期明年第1季後段SMT製程小量試產，預計下半年後段SMT製程進入量產。
該公司今日也公告11月份合併營收1.57億元，累計1-11月營收22億元，與去年同期相當。商用筆電、汽車電子客戶分別面臨訂單轉換期與缺料問題，拉貨不如預期，影響11月營收表現。不過，消費性電子穩定成長，全年營收可望維持成長。
圓裕主要客戶均為國際EMS大廠，新設高頻高速實驗室提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務，有利爭取客戶更多產品訂單。此外，圓裕透過美西代理商開發美國醫療產品、高階商用專案，除增加產品應用之外，也加速產品進入美國市場，增添成長動能。
