邑昇營收／11月0.9億元、年增17.91% 龜山二期廠明年首季試產

邑昇實業（5291）今日公告2025年11月合併營收0.9億元，累計前十一月合併營收9.95億元，整體表現與去年同期相當，受惠PCB與LED自行車燈雙事業訂單出貨穩定，營運維持穩健步調。

展望後市，邑昇提到，將延續多角化事業布局策略，持續深耕PCB本業，往高階製程與應用邁進，並結合集團光電事業、自有品牌e-bike「DOSUN」及子公司邑城建設的發展動能，推動整體營運朝更高值化方向前進。隨著龜山二期廠設備到位與產能擴充，加上半導體、低軌衛星、無人機、車用電子、AI伺服器與5G通訊等高附加價值應用需求持續成長，公司將穩健拉升成長曲線，打造更具韌性與競爭力的經營體質。

在PCB事業方面，邑昇提到，持續強化高階、高層數及高精密應用布局。龜山二期廠新購置之高階製程設備陸續進場，將支援全球市場對高階PCB的成長需求，並預計於2026年第1季啟動試產與放量生產。公司亦依據訂單開發狀況調整產能配置，逐步提升高階產品營收比重。透過全面優化生產動線與製程能力，邑昇有望進一步鞏固製程競爭力，加速切入半導體、低軌衛星等高技術門檻與高附加價值市場，帶動精密製造長期成長動能。

LED自行車燈方面，邑昇提到，受惠於年底傳統消費電子旺季，客戶拉貨動能轉強，終端客戶持續回補庫存，升級與改款產品亦維持穩定出貨節奏，為光電事業挹注正向貢獻。

邑昇提到，轉投資子公司邑城建設方面，首案「邑城仰睦」於11月21日舉辦動土典禮，工程預計將於2028年陸續交屋並認列營收。因應都更與危老重建需求持續提升，公司同步推動第二、第三建案規劃，積極布局雙北核心區域，擴大多元營收來源。