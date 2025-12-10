數字營收／11月1.87億元創同期新高 累計21.23億元、年增3%

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）10日公告11月合併營收1.87億元，月減0.6%，年增1％，為同期新高；累計1-11月合併營收21.23億元，年增3％。

數字科技指出，11月合併營收1.87億元，主要是8591寶物交易受惠知名遊戲經典回歸、小雞上工持續深耕目標受眾，調整內容與服務策略，8591寶物交易及小雞上工兩項業務單月營收皆雙位數成長。

今年房市及車市交易量較低迷，但591房屋交易及8891汽車交易兩大平台營運結構穩健，營收仍可維持高檔水準。

591房屋近期推出「限時優惠專區」，整合品牌建商期間限定方案，包括低首付、低自備等市場熱門購屋策略，協助平台用戶能在單一頁面快速比對，提升整體賞屋效率並縮短決策流程。對建商而言，此專區亦強化了新案精準曝光度，有效觸及高意願買方，提升廣告投放效益。

展望後市，數字科技指出，數字科技將持續提高資訊透明度、使用者體驗及媒合效率，並持續深化AI技術應用與內容整合，打造以生活服務為核心的完整生態圈，優化平台生態與長期競爭優勢，維持公司營運穩健向上。

