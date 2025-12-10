美而快營收／11月2.45億元 雙11帶動業績月增6.81%

美而快國際（5321）公告11月合併營收2.45億元，月增6.8%，年減22.7%，隨著秋冬新品陸續上市，及電商雙11等活動檔期帶動，單月營收月增；今年1-11月合併營收26.35億元，年減15.4%。

美而快表示，在氣溫轉涼等季節性因素下，11月行銷策略主要著重於冬季服飾、保暖單品的銷售，以及換季商品的促銷，帶動旗下服飾品牌單月業績較上月成長。公司持續改善營收結構，並優化作業流程，以提升整體營運穩定性；UR Living實體商場與線上品牌通路維持新品預購與促銷活動的推動，並加強會員經營，使線上線下通路正常運作，維持業績表現。

未來美而快將持續依照既營運策略推進「服飾×網紅×電商」核心業務的發展，以穩健步調深化線上與線下通路整合，同時透過優化後台系統、提升服務品質，與強化通路協同效益，維持營運正常推進。