騰勢祭出「保健品+寵物保健」雙箭策略 估2026年首季登興櫃

新興健康品牌騰勢切入「人用保健品」外，更同步跨入高速成長的寵物保健品市場，形成「雙箭齊發」成長模型，預計將在明年2月中以前登錄興櫃，法人預期明年營收可達20%以上成長。

騰勢11月營收1.1億元，月增57%、年增11%，創歷史新高；前十一月營收7.9億元，年增1.3%，營收表現穩健成長，並獲得包括大樹藥局（6469）、台隆集團、佳世達集團（2352）旗下達利貳及丁丁藥局（諾貝兒寶貝）、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台青睞導入且紛紛入股，成為市場高度關注的Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。騰勢表示，挾著這股士氣，除了衝刺營運規模持續放大，將全力推進明年上半年進入資本市場。

根據Precedence Research的研究數據，2025年全球保健食品市場規模約為2,034.2億美元，預計到2034年將增長至4,022億美元，期間年複合成長率（CAGR）達7.87％，顯示全球保健食品市場正持續快速擴張。騰勢表示，公司以「天然、無毒、純粹產品」的理念開始，資本額為2.08億元，2019年更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品（FMCG）需求，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，並透過多品牌策略穩健發展不同產品線。

騰勢董事長張智翔表示，公司目前的營收約有七成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，是2019年所成立，專為東方人設計的植萃保健食品，專注人體代謝、消化保健、美妍能量等的核心品牌。

另外，騰勢表示，「穩安健」憑藉其醫療研發能量，成功打開銀髮、慢性病前期族群的高成長市場，成為藥局、醫療通路以及健康平台積極導入的重量級產品。

從今年的銷售表現來看，7月苦瓜健字號上市後，帶動苦瓜品類銷售月均營收較上市前大幅成長43.6％，顯示市場對於「醫療級保健品」需求正快速升溫。在電商端，達摩本草也已連續數月登上保健品類銷售熱榜前五名，單月銷售額持續突破高標。

展望未來，騰勢表示，對於營運成長深具信心。受惠於全球與台灣保健食品市場快速成長的背景下，騰勢將以醫療級科學研發與數據驅動的成長模式為核心，持續深化「保健品與寵物保健」雙箭策略，同時拓展線上、線下通路布局，積極以「全通路×多品牌×數據驅動」的營運模式，提升品牌滲透率與市場份額，並力求成為亞太區多元化的快速消費品集團。