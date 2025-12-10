欣新網營收／11月創歷史新高 前十一月營收超越去年全年

全整合電商營運服務商欣新網（2949）10日公告11月營收8.49億元，月增73.3%，年增15.3%，創下單月歷史新高；累計前11月營收52.25億元，年增21.75%，已超越去年全年營收的47.15億元表現，確定全年創新高，公司在營運布局與品牌深化策略的推動下，全年成長動能維持穩健。

欣新網表示，今年雙11買氣雖較往年保守，但品牌對營運效率與成效的要求明顯提升。公司透過跨平台行銷投放、訂單整合、庫存管理與物流配送等一站式服務，協助品牌在活動期間將流量有效轉化為實質訂單。欣新網整體訂單量較去年同期成長30%，倉庫單位時間處理量提升20%，反映公司過去一年在系統優化、倉儲管理與人力配置等面向的投入已逐步展現，並成功支撐去年新增20個品牌客戶在旺季期間的營運節奏，推升營運規模持續擴大。

未來流通研究所調查指出，台灣線上零售正進入「流量通膨」時代。數位廣告支出預估將從2021年的28.9億美元，在2025年成長至44.8億美元，成長55%；但同期間廣告投資報酬率（ROAS）卻從4.83下滑至3.51，顯示獲客流量成本持續攀升；促使品牌行銷策略從過往追求廣泛觸及目標，盡可能讓更多人看到廣告內容，轉向提高轉換效率與投放報酬，重視數據科技等需求應用，以便優化廣告投放效率。

欣新網總經理黃懷恩指出，電商競爭加劇，讓越來越多品牌意識到能同時兼顧行銷、銷售與物流效率的電商整合性營運服務，成為突破成長瓶頸與提升營運效率的重要途徑。在營運動能部分，受惠需求持續發酵，公司不僅持續獲得多家品牌主動洽詢合作，今年迄今新加入的9個國際品牌也已陸續開始貢獻營收，依據過往新品牌投入後逐季穩定提升營收估算，相關動能可望延續至明年，為欣新網後續營運提供穩定支撐。