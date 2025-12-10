健喬營收／11月5.03億元 創歷年同期新高

健喬（4114）10日公布11月合併營收新台幣5.03億元，寫11月單月歷史新高。前十一月累計營收56.4億元，年增12%。

健喬指出，在產品部份，前十一個月的主要的成長動能在心血管與癌症/腫瘤治療領域，皆有雙位數成長。此外，創新口服新藥 Yselty（雅絲媞）膜衣錠100毫克（Linzagolix），已於日前在台灣取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准上市，預計2026年第1季正式在台推出。

健喬表示，此藥為全台首款用於治療停經前女性因子宮肌瘤導致經血過多症狀的口服型促性腺激素釋放荷爾蒙拮抗劑（GnRH receptor antagonist），預計成為未來公司成長動能之一。

在國際市場方面，健喬透過在香港與澳門的多元化行銷，今年累計營收成長三成以上。在世界糖尿病日11月9日，健喬參加了香港糖尿聯會舉辦的「行路為糖尿病」活動，該活動匯聚了超過300名參加者，包括醫護人員、糖尿病患者及其家人。藉由這項有意義的社區倡議，也為健喬提供了與醫療專業人士直接交流的機會，廣泛探討糖尿病管理中尚未滿足的需求。健喬指出，這些寶貴的見解將有助於讓健喬持續改善病患照護及開發解決方案。

在澳門地區的發展上，健喬表示，該公司不僅在各大醫學會年會參展提高曝光度，呼吸道、心血管、泌尿科等主力產品更已獲澳門前幾大醫院採購。健喬也陸續註冊多款商標，以及取得多款新品項核准，替未來的成長打下基礎。