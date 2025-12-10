崇友營收／前11月56億元、年增13% 續創同期新高
崇友實業（4506）10日公告，11月營收3.61億元，年減36.53%；累計今年前11月營收56.45億元，年增13.25％，前11月營收續創歷史同期新高記錄。
崇友表示，11月單月受到旗下部分工程完工認列遞延影響，因此較去年同期減少，但並不影響全年整體營運趨勢。
崇友表示，集團仍持續深化在新梯研發技術、量產品質、妥善率提升與維保即時專業服務等核心優勢，並透過24小時維修支援與雲端監控派工系統，強化整體服務效率與客戶滿意度，挹注旗下新梯、汰舊換新及維保三大業務皆維持良好接單利基。
崇友指出，集團致力推動「堅尼西斯」、「崇友」兩大自有品牌升級策略，持續強化自有電梯品牌的研發實力，朝智能化、節能化及超高速電梯安全運行等研發面向突破，提升品牌競爭力。
同時，集團積極開拓旗下堅尼西斯品牌於商用與高階住宅市場的高樓層案源布局，以滿足建築市場對高規格電梯需求的快速成長，持續擴大市場版圖。
展望未來，崇友表示，受惠於國內都市更新、老舊建築重建、社會住宅與工業區開發等需求持續釋出，新梯與汰換市場可望維持穩健成長，將持續優化工程管理流程、強化供應鏈整合與專業技術動能，同時穩步推進高階智慧電梯產品線，包括高速梯發展、電梯智能管理系統、節能技術導入以及推廣PM永磁式同步馬達等創新應用，持續鞏固及提升集團在台灣電梯市場的領導地位。
