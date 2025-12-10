榮剛營收／11月9.2億元、年減8.8% 中長期看俏

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

榮剛（5009）公告，11月營收9.2億元、年減8.8%，累計今年前11月營收106億元、年減10%。展望後市，受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，中長期看俏。

法人指出，榮剛公司治理到位，隨著技術與設備不斷提升，基本面表現紮實，投資價值浮現。

榮剛10日公告，11月自結合併營收9.2億元，與去年同期相比衰退8.8%；累計今年前11月自結合併營收106億元，年減幅度10%。

榮剛董事長王炯棻指出，目前出貨主力仍以前段高單價的VAR航太鋼及高功能不銹鋼產品為核心，工具鋼與低合金鋼為輔。受惠於訂單維持滿載，工廠產能利用率持續處於高檔，以因應穩定的出貨需求。

展望後市，目前國際間航太產業需求熱度不減，兩大系統商積壓訂單仍處高檔，市場動能延續可期；能源與油氣產業需求則維持穩健。

軍工產業方面，在地緣政治推動下，全球軍備投入持續上升，帶動相關鋼材需求。整體而言，高毛利航太用材接單保持強勢，有助公司獲利表現再上層樓，在穩健接單與產能高效運作的支撐下，對後續市場維持審慎樂觀態度。

航太 榮剛 營收

