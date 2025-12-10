快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

永捷營收／11月營收1.68億元、前十一月累計13.27億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永捷（4714）11月營收1.68億元，月增68％，年增103.32％，年、月雙增。前十一月累計營收13.27億元，年增81.68%。11月單月、前十一月營收雙創歷史新高。

永捷表示，11月營收年、月雙增，主要受惠於終端國際運動品牌廠商銷售動能強勁，帶動永捷旗下PU樹脂、乾濕式PU 合成皮與塑膠皮的出貨需求增加，也受惠於歐洲市場「低碳」、「可追溯」材料規範日益趨嚴，帶動出貨規模持續放大。

另一方面，旗下不動產案荷久暻已完工，進入交屋認列狀態，本月即有總戶數約10%完成交屋認列。永捷在核心PU事業與房產銷售兩大業務領域皆展現穩定成長。

展望第4季及明年，永捷表示，近期營運回升、新產品技術升級與資本布局三項並行策略，展現公司從傳產PU樹脂供應商，轉型為「材料科技 + 永續材料供應商」的決心。公司持續串聯集團資源，推動內部從研發、製程到量產的整合。同時，新一代防彈塗料、可撓式HC材料等國防／安防用防護材料，及導入高科技市場產品，也進入量產與導入階段。

永捷指出，該公司持續聚焦在水性PU樹脂、無溶劑系統與循環再利用設計 (circulardesign)上的布局，積極從化工轉型高附加價值材料的趨勢邁進；而在環境面聚焦「水性材料替代」、「循環資源再利用」、「綠色製程減碳」三大方向，包括環保水性處理劑於中和與管路循環系統的應用，不僅為客戶導入降低化學溶劑用量，也符合歐洲品牌「碳足跡、化學安全」雙重要求。

營收 科技 布局

延伸閱讀

突破摩爾定律 中研院士蔡兆申：超導量子電腦將改變世界

中華化營收／11月營收1.73億元 年增2.33%

在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

出動152人搶救！新北三峽化學工廠「火煙飄硫磺味」 已撲滅仍需緊閉門窗

相關新聞

矽科宏晟12日起競拍 30日掛牌交易

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2974張，競拍底價160.6...

立盈前11月營收續寫新高 進駐南科添2026年動能

聯電（2303）循環經濟資源創生中心於10日於台南科學園區正式開幕啟用。進駐該中心的立盈環保科技（7820）表示，公司亦...

寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

寶雅（5904）10日公布11月營收21.76億元，年增14.27％，創同期新高；累計前十一月營收為230.6億元，年增...

金居解禁出關飆漲停279元天價 這幾檔 PCB 也齊創歷史新高價

金居（8358）在遭處置期間股價由219元漲至254元，漲幅15.98%，10日解禁出關，股價大漲，早盤以264.5元開...

3新股同步掛牌上櫃 仁大資訊及常廣蜜月夯、君曜一度破發

櫃買市場10日一口氣加入3檔新兵，仁大資訊（7767）、常廣（6730）、君曜（7770）同步掛牌上櫃，但蜜月表現不同調...

君曜58.4元掛牌上櫃 聚焦手機售後螢幕晶片、前三季營收年增17%

高速傳輸與觸控晶片廠君曜（7770）10日以每股58.4元承銷價正式掛牌上櫃，目前實收資本額2.7億元。君曜2024年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。