精確營收／11月單月再創歷史新高達7.11億元
電動車概念股精確實業（3162）11月營收7.11億元單月營收再創歷史新高。較去年同期成長18.75%，累計1-11月營收70.22億元較去年同期成長72.92 %。
精確實業近年除了新能源車新客戶與新車型逐步加入量產，以及歐洲廠及大陸各廠效益顯現遍地開花之外，今年Q4也切入AI伺服器水冷應用，並已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，預計相關產品將可開始小量出貨，今年12月底前可達到大量生產的製造能力；目前已與某些知名大廠洽談合作中，預估自2026起AI伺服器液冷板相關產品將可陸續穩定出貨，未來也將成為精確公司新的成長動能。
精確實業展望未來產業將進入快速成長期，公司並增加AI伺服器水冷應用產品，營收及獲利能力持續成長可期。
