快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

精確營收／11月單月再創歷史新高達7.11億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

電動車概念股精確實業（3162）11月營收7.11億元單月營收再創歷史新高。較去年同期成長18.75%，累計1-11月營收70.22億元較去年同期成長72.92 %。

精確實業近年除了新能源車新客戶與新車型逐步加入量產，以及歐洲廠及大陸各廠效益顯現遍地開花之外，今年Q4也切入AI伺服器水冷應用，並已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，預計相關產品將可開始小量出貨，今年12月底前可達到大量生產的製造能力；目前已與某些知名大廠洽談合作中，預估自2026起AI伺服器液冷板相關產品將可陸續穩定出貨，未來也將成為精確公司新的成長動能。

精確實業展望未來產業將進入快速成長期，公司並增加AI伺服器水冷應用產品，營收及獲利能力持續成長可期。

伺服器 AI 營收

延伸閱讀

大同營收／11月年月雙增 創8年同期新高

兩大龍頭產險富邦產、國泰產 合計今年前11月獲利近百億

富邦金控今年前11月稅後淨利1207億元、EPS 8.35元

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

相關新聞

矽科宏晟12日起競拍 30日掛牌交易

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2974張，競拍底價160.6...

立盈前11月營收續寫新高 進駐南科添2026年動能

聯電（2303）循環經濟資源創生中心於10日於台南科學園區正式開幕啟用。進駐該中心的立盈環保科技（7820）表示，公司亦...

寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

寶雅（5904）10日公布11月營收21.76億元，年增14.27％，創同期新高；累計前十一月營收為230.6億元，年增...

金居解禁出關飆漲停279元天價 這幾檔 PCB 也齊創歷史新高價

金居（8358）在遭處置期間股價由219元漲至254元，漲幅15.98%，10日解禁出關，股價大漲，早盤以264.5元開...

3新股同步掛牌上櫃 仁大資訊及常廣蜜月夯、君曜一度破發

櫃買市場10日一口氣加入3檔新兵，仁大資訊（7767）、常廣（6730）、君曜（7770）同步掛牌上櫃，但蜜月表現不同調...

君曜58.4元掛牌上櫃 聚焦手機售後螢幕晶片、前三季營收年增17%

高速傳輸與觸控晶片廠君曜（7770）10日以每股58.4元承銷價正式掛牌上櫃，目前實收資本額2.7億元。君曜2024年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。