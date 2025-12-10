快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

宜特2025年11月合併營收4.01億元 呈現雙增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌。圖／本報資料照片
宜特董事長余維斌。圖／本報資料照片

宜特科技（3289）今（10）日宣布，2025年11月合併營收為4.01億元，年增7.43%，也比上月增加1.92%，呈現雙增。累計2025年前11月合併營收為44.06億元，相較去年同期成長10.87%。

隨著全球 AI 伺服器、資料中心與先進封裝技術加速進入新一輪升級周期，市場對新材料驗證、光電整合量測與高速訊號測試的需求同步升溫。宜特近期聚焦布局 ALD（原子層沉積）新材料選材與薄膜驗證、矽光子驗測，以及 AI驗證等三大新興服務，預期將成為推動未來營運成長的新三大動能。

宜特表示，近期推出次 2 奈米世代的 ALD材料選材與驗證服務，從材料選擇、鍍膜製程到奈米級薄膜分析，可協助客戶在新材料導入初期即完成結構、介面與品質確認，降低量產風險並提升開發效率。公司表示，本月相關詢問度持續增加，顯示市場正加速邁向新材料時代。

宜特指出，在矽光子與 CPO（Co-Packaged Optics）驗證需求上，本月明顯升溫。面對 AI 伺服器對 800G/1.6T 光模組與光電混合封裝的迫切需求，資料中心與 HPC 系統正快速提升光通訊頻寬與能效，帶動新世代光電整合技術加速發展。

工程師所面臨的挑戰也從傳統電子訊號，跨入需同時掌握光路品質的領域；包括耦合損耗、波導裂縫、散射與吸收等因素，都可能影響光通道穩定度與封裝良率，成為矽光子產品邁向量產的重要障礙。

宜特表示，為協助客戶在研發與量產前掌握風險，公司已與國內光學檢測領導廠光焱科技合作，結合「宜特懂電、光焱懂光」的互補優勢，打造從元件、晶圓到模組的整合量測平台。透過光焱 NightJar 光學檢測模組，可精準揭露光衰位置與異常點，提供過往業界難以取得的光損定量數據，並與宜特後續的物性與結構分析串接，使缺陷來源能迅速被定位與驗證。近期已有多家國內外客戶洽詢相關驗證服務。

宜特 光電

延伸閱讀

永裕營收／11月合併營收1.68億元 年增6.51%

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

勿成為減碳和國安韌性的豬隊友 民團籲建物光電設備標準草案加速上路

陽明、萬海11月營收遇逆風

相關新聞

立盈前11月營收續寫新高 進駐南科添2026年動能

聯電（2303）循環經濟資源創生中心於10日於台南科學園區正式開幕啟用。進駐該中心的立盈環保科技（7820）表示，公司亦...

寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

寶雅（5904）10日公布11月營收21.76億元，年增14.27％，創同期新高；累計前十一月營收為230.6億元，年增...

金居解禁出關飆漲停279元天價 這幾檔 PCB 也齊創歷史新高價

金居（8358）在遭處置期間股價由219元漲至254元，漲幅15.98%，10日解禁出關，股價大漲，早盤以264.5元開...

3新股同步掛牌上櫃 仁大資訊及常廣蜜月夯、君曜一度破發

櫃買市場10日一口氣加入3檔新兵，仁大資訊（7767）、常廣（6730）、君曜（7770）同步掛牌上櫃，但蜜月表現不同調...

君曜58.4元掛牌上櫃 聚焦手機售後螢幕晶片、前三季營收年增17%

高速傳輸與觸控晶片廠君曜（7770）10日以每股58.4元承銷價正式掛牌上櫃，目前實收資本額2.7億元。君曜2024年營...

威聯通申購 抽中一張賺20萬

儲存、網通及AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於今（10）日開始公開申購，計607張，承銷價暫定558元，申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。