東捷資訊營收／前十一月創同期新高 超越去年全年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

東捷資訊（6697）公告11月營收為0.99億元、年增5.5％，累計今年前十一月合併營收達12.64億元、年增18.6％，不僅創同期新高，且已超越去年全年營收11.88億元。東捷資訊主要受惠於雲端ERP導入、軟體應用與AI加值服務需求持續發酵帶動下，營運動能穩健向上。

隨著企業加速雲端與AI應用部署，市場需求已從單純的平台汰換轉向流程重塑與智慧營運。東捷資訊觀察，許多企業在完成SAP Cloud ERP導入後，陸續將重心延伸至跨國據點協同管理、供應鏈端到端資訊整合，以及流程優化解決方案，期許藉由雲端與AI技術，建立可被分析、預測及擴充的營運架構。

東捷資訊總經理王智羣指出，隨著導入專案的推進，後續軟體授權、雲端訂閱與系統維運需求同步增加，不僅讓公司擁有更穩健且長期的營收來源，也創造更多延伸商機。

王智羣表示，舉凡數據治理平台應用、需求預測、流程自動化、跨國營運控管與成本分析等，也使既有客戶持續深化持服務及黏著度，並帶動新客戶切入機會。公司強調，這些導入後衍生的後續服務需求，正逐步成為ITTS中長期營運成長的重要動能。

展望後市，東捷資訊表示，公司將持續以「ACE 王牌計畫」為核心，推廣SAP Cloud ERP及增加訂閱授權；同時結合智能客服、訂單詢報價系統EQS AI整合、UiPath RPA流程自動化等AI 加值服務；並同步強化自行研發的MES製造執行系統與SCM供應鏈管理解決方案，優化產品組合與毛利結構。法人分析，在雲端與AI雙軸驅動，及製造與供應鏈數位化需求持續發酵下，ITTS在企業轉型市場的競爭優勢將更加明顯，整體營運展望審慎樂觀。

AI 雲端 營收

