樂意營收／11月業績回溫 月增21%

樂意（7584）10日公告11月份合併營收為8,041萬元，較上月增加21％；累計1-11月營收8.99億元，較去年同期減少2.16%。樂意表示，受惠經典IP十二之天系列MMORPG《十二之天M Reborn》正式推出，遊戲上線後市場討論度與玩家活躍度同步攀升，帶動整體營運動能，推升11月營收較上月成長21％。

樂意表示，2026 年第1季將再推出多款新作，包含 MMORPG 手遊《輸贏》，以及結合棒球經典賽熱潮、鎖定運動遊戲族群的棒球手遊《強棒出擊：All in》等，以多元產品組合吸引更廣泛玩家族群、擴大市場版圖。

此外，樂意正式取得《冒險王！瘋世界（WonderKing Online）》台、港、澳代理營運權，《WonderKing Online》在韓國擁有極高人氣，此款遊戲具備多職業技能搭配、大型世界觀任務系統與策略性組隊玩法，備受玩家期待，預計2026 年中即可正式上線，為公司帶來更多成長動能。

樂意近年積極拓展娛樂版圖，今年甫成立「娛樂事業部門」，在既有遊戲事業基礎上跨足韓流娛樂市場。首場推出的娛樂活動將邀請韓國人氣男團 VERIVERY 來台舉辦見面會「Hello VERI Long Time」，活動訂於2026年1月8日在高雄 LIVE WAREHOUSE 舉行，門票將於2025年12月14日中午12點正式開賣。

樂意進一步表示，看準 K-pop 在全球娛樂產業的高度影響力，以及粉絲經濟所展現的強大消費動能，公司已將娛樂事業納入長期成長布局之一。本次引進 VERIVERY 巡演為跨足韓流娛樂市場的第一步，未來將持續導入更多韓流演出、粉絲見面會及跨領域合作內容，打造多元營運模式，為公司帶來新的成長動能。