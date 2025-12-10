智冠營收／11月5.96億元、月增12% 整體營運維持穩定水準

智冠科技（5478）公布114年11月營收5.96億元，月增12%，本月營收受惠於經銷通路業績增量及廣宣收入回溫，帶動營運動能。此外，藍新金流由於雙十一相關消費需求強勁，同步挹注整體規模成長。今年1至11月累計合併營收58.9億元，整體營運維持穩定水準。

MyCard數位點數平台推出年末大型促銷活動，超過百款人氣遊戲參與，提供最高100%回饋並推出總額50萬MyCard點數的會員獎勵。同時結合集團自媒體核心場景「街頭玩家見面會」舉辦線下挑戰賽與萬元級現金抽獎，透過線上促銷與線下互動的雙軌整合，強化用戶參與度。

中華網龍年底檔期推出多款產品改版更新，強化整體營運節奏。跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》開放新地圖「天空之城」、高人氣角色「弗雷德」，以及夥伴「妮絲」與「亞辛」的轉生玩法，並於半週年慶與連鎖手搖飲品牌「茶之魔手」展開異業合作，於北中南門市舉辦快閃挑戰活動；手遊《戀愛盒子M》推出重大改版，加入全新互動系統「星流核心」，並擴增角色與劇情篇章；經典端遊《金庸群俠傳Online武林至尊》則帶來全新資料片「五嶽嵩山」，新增嵩山派、俠客立繪、跟隨系統2.0與名門挑戰更新，持續活化長青產品生命週期。新作《尋秦記》亦陸續舉辦多場街頭玩家穿越活動，持續聚集玩家目光與參與度，為即將展開的刪檔封測召集熱身。

遊戲新幹線旗下多款遊戲產品本月接力展開聖誕與元旦節慶活動，祭出S級戰靈寶箱、千萬銀票、限定強力英傑、稀有召喚書及專屬坐騎等高價值獎勵，推升玩家活躍與回流表現。此外，端遊《天龍八部Online宗師版》已於11月底舉辦台灣玩家見面會，吸引逾百位玩家參與，並搶先曝光明年將推出的全新改版內容；《風色幻想NeXus》同步上線新角色「烏德斯」，拓展遊戲的戰鬥深度。

藍新集團加速布局OMO服務版圖，同步擴展線上與線下，強化整體金融科技服務深度。線下方面，「簡單行動支付」將提供行動端收款應用，所有支援NFC的Android手機、平板與各類IoT裝置，將化身為行動收款設備，降低商家硬體門檻、並擴大移動收款場景；線上方面，與應援科技強強聯手，整合金流、平台與服務，以「一站式捐募解決方案」打造完整捐募生態系。

智冠集團將持續以穩健步伐前進，串聯數位遊戲、網路行銷與金融科技等事業動能，不斷強化整體營運效益，推動集團邁向長期成長。