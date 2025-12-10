快訊

立盈前11月營收續寫新高 進駐南科添2026年動能

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈進駐南科聯電循環經濟資源創生中心。圖／公司提供
聯電（2303）循環經濟資源創生中心於10日於台南科學園區正式開幕啟用。進駐該中心的立盈環保科技（7820）表示，公司亦同步開啟綠色經濟新模式，將半導體製程中產生的氟化鈣汙泥再利用，轉化為資源再生綠色人造螢石，重新賦予廢棄物新價值。

立盈表示，公司提供的氟系廢棄物循環經濟解決方案，不僅能將半導體廠內廢棄物資源化，達成減廢效果，更能將此再生產品供給煉鋼業使用，形成完整的經濟循環，有助於半導體及煉鋼產業對環境的減碳效益，呼應聯電永續策略藍圖。

立盈進一步表示，公司經過多年規劃與客製化設計，其再利用設備於今日順利在聯電創生中心啟用，未來將每月可提供500噸的循環經濟技術服務予聯電使用，協助將氟化鈣汙泥轉變為資源再生綠色人造螢石，供煉鋼廠作為助熔劑使用，以降低煉鋼廠大量使用天然螢石所造成的環境衝擊。

立盈11月營收2,211萬元，月減22.98%，年增6.90%；累計今年前11月營收2.65億元，較去年同期大幅成長58.54%，並已超過2024年全年營收1.88億元，持續刷新年度營收歷史紀錄。

立盈分析，營收創高主要動能來自於半導體產業高階製程持續擴增，帶動氟化鈣汙泥產量持續增長，公司積極提供技術服務解決方案以滿足客戶需求。此外，今年在中科零廢中心新產能的穩定貢獻，也是推升業績的重要因素。

展望未來，立盈表示，除了平鎮廠的1,800噸產能外，中部科學園區新增的1,500噸產能持續發揮貢獻，且隨著半導體產業將進入旺季需求，整體產能利用率可望逐季上升。針對今日啟用的聯電創生中心產線，其500噸產能將對公司2026年的營運有明顯貢獻，展現公司積極擴增產能的效益。

聯電 半導體 營收

立盈前11月營收續寫新高 進駐南科添2026年動能

