南良營收／11月營收2.05億元 年減7.49%、月增14.17% 訂單逐月回溫

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南良（5450）10日公布11月合併營收2.05億元，月增14.17％，年減7.49％；前十一月累計營收21.97億元，年減10.15%。

南良表示，受惠於高分子彈性體發泡材料的出貨力道回溫，尤其是在美國、越南市場的需求，更在關稅政策明確下，有明顯客戶急單出現，整體訂單已可見逐月回溫，能見度已達明年第一季。另一方面，國防軍備與個人安全防護市場的拉貨需求亦穩健。

展望未來，南良將持續聚焦在「國防安全」與「綠色永續」（Eco-Family生質循環系列）兩大高價值成長核心，發揮「多產地、多市場」的全球製造彈性，有效協助國際品牌客戶分散供應鏈風險。憑藉在功能性材料研發與垂直整合供應鏈的優勢，特別是國防安全領域訂單的持續增溫，南良預期訂單能見度將持續攀升。

