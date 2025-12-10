五福營收／報喜！前11月業績 超越2024全年總和

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

五福旅遊（2745）10日公告11月營收報告，單月營收達7.1億元，年增13.38%，續創歷史同期新高。累計今年1至11月合併營收已達81.26億元，年增15.6%，不僅刷新歷年同期紀錄，更正式超越2024年全年總營收75.64億元，提前達成年度營運重要里程碑。

五福旅遊表示，受惠於多元通路布局有成，加上日韓旅遊買氣續強，今年已締造連續11個月營收創同期新高的佳績，目前正全力衝刺12月業績，挑戰達成全年「12連紅」的完美紀錄。

展望後市，2026年農曆春節擁有9天連假，若搭配請假策略可連休14天，帶動長短程出國旅遊需求暢旺。針對季節性熱門商品如春季賞花、立山黑部雪牆等行程，五福已提早開賣並祭出早鳥優惠，目前訂單能見度已延伸至2026年第二季。

五福旅遊指出，在營收規模穩健擴大的基礎上，未來經營方針將從「量的增長」轉向「質的飛躍」，並以「提升外部客戶與內部員工滿意度」為核心目標。為此，五福全面啟動涵蓋產品、通路、行銷、系統、薪酬福利等5大面向的升級計劃，建構更具韌性的營運護城河。

面對旅遊市場M型化，五福導入「產品分級分類制度」，精準區隔大眾平價與中高端行程，並透過主題旅遊提升產品組合毛利。針對2026「馬來西亞旅遊年」，五福推出全新五星住宿與生態體驗行程；此外，11至12月強打「東南亞五星品質遊」，其中「璀璨福星」系列主打全程無購物、升等五星飯店，顯著提升旅客滿意度與團費營收。

產品差異化方面，在12月11日舉辦頒獎典禮的「2025年第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」中，五福旅遊橫掃國民旅遊、入境旅遊、出境旅遊3大類別，勇奪3座國際金旅獎及2座品保優旅選。獲獎產品涵蓋國旅親子與生態遊、入境文化慢旅及出境鄭州頂級遊，展現全方位的產品設計實力。

二、實體通路精準展店，強化區域在地服務，為強化在地服務深度，五福旅遊台中旗艦店「太平門市」於12月11日盛大開幕，成為全台第17個服務據點。未來展店策略將鎖定高消費潛力區域，如重劃區與科學園區周邊，讓專業服務更貼近高端客群與企業客戶生活圈。

三、數據驅動會員經濟，催化線上成長動能，數位佈局聚焦於大數據分析與CRM系統，透過精準推播提升會員黏著度。五福預計於2026年上線全新會員權益計畫，提供新會員禮包、專屬折扣及會員日活動，預期將為線上訂單注入新一波成長動能。

四、系統優化與數位賦能，提升人均產值與效率，繼11月與Edenred宜睿智慧完成「EdenPass」系統串接，優化企業客戶體驗後，五福2026年將擴大投入資訊系統升級，計畫導入AI工具輔助作業，從行程規劃、機位控管到客戶服務全面提升行政效率，讓員工能專注於高價值的客戶服務，進而提升人均產值。

五、打造幸福企業，共享營運成果，人才是五福最核心資產，繼2023年後，2025年再度榮獲1111人力銀行「幸福企業」殊榮。五福建立制度化、透明的晉升與調薪機制，今年4月已實施全面性調薪；未來將持續優化薪酬配套，並強化人才培訓與接班梯隊建設，與員工共享營運成果。

