快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

光隆營收／11月9.41億元創同期新高 月增51.8%、年增65.5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）10日公告11月合併營收9.42億元，月增51.8%、年增65.5%，創下同期新高，同時是17個月以來新高；主要成長來自建案入帳約3.6億元，若排除該建案一次性貢獻，本業營收約5.86億元；三大事業群皆維持穩健走勢。累計1–11月合併營收達78.2億元，年增6.3%，正成長動能持續擴大。

在本業表現方面，羽絨與家紡兩大事業動能明顯回升。羽絨月營收8,224萬元，年增1%；家紡營收2.08億元，年增35%，反映秋冬季需求回升。成衣營收2.88億元，年減12.6%，主因部分訂單交期調整；排除建案後，成衣仍為最大事業體，占本業比重約48%。

光隆指出，建案已在11月開始交屋並認列收入，隨交屋進度持續於12月認列，為營運帶來額外挹注。本業需求則維持健康，主要品牌客戶庫存已回到正常區間，第4季起訂單動能明顯回溫。

展望後續，光隆表示，成衣事業將是2026年成長的核心引擎。主力客戶明年仍預期維持成長，新客戶全年訂單亦持續放大，公司同時預期2026年將再新增2–3個品牌客戶。此外，孟加拉協力廠商持續擴增並已開始接單，預計2026上半年開始小量出貨，使光隆正式跨足成衣針織品項，擴大整體成衣可服務市場（TAM），為後續成長奠定更強動能。

光隆強調，本業動能穩健，成衣產品組合優化、ODM能量提升與多產地布局的發酵，將持續為明年帶來雙位數增長的強勁支撐。

營收 建案

延伸閱讀

光隆11月營收年增65%創同期新高 建案入帳推升

陽明、萬海11月營收遇逆風

日月光11月合併營收月減2.3% 世界減3.9%

友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%

相關新聞

寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

寶雅（5904）10日公布11月營收21.76億元，年增14.27％，創同期新高；累計前十一月營收為230.6億元，年增...

金居解禁出關飆漲停279元天價 這幾檔 PCB 也齊創歷史新高價

金居（8358）在遭處置期間股價由219元漲至254元，漲幅15.98%，10日解禁出關，股價大漲，早盤以264.5元開...

3新股同步掛牌上櫃 仁大資訊及常廣蜜月夯、君曜一度破發

櫃買市場10日一口氣加入3檔新兵，仁大資訊（7767）、常廣（6730）、君曜（7770）同步掛牌上櫃，但蜜月表現不同調...

君曜58.4元掛牌上櫃 聚焦手機售後螢幕晶片、前三季營收年增17%

高速傳輸與觸控晶片廠君曜（7770）10日以每股58.4元承銷價正式掛牌上櫃，目前實收資本額2.7億元。君曜2024年營...

威聯通申購 抽中一張賺20萬

儲存、網通及AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於今（10）日開始公開申購，計607張，承銷價暫定558元，申...

櫃買淨零有成 奪永續獎

行政院國家永續發展委員會近日舉辦「2025年國家永續發展獎」頒獎典禮，櫃買中心以多面向的永續實績，榮獲民間團體類國家永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。