光隆營收／11月9.41億元創同期新高 月增51.8%、年增65.5%

光隆（8916）10日公告11月合併營收9.42億元，月增51.8%、年增65.5%，創下同期新高，同時是17個月以來新高；主要成長來自建案入帳約3.6億元，若排除該建案一次性貢獻，本業營收約5.86億元；三大事業群皆維持穩健走勢。累計1–11月合併營收達78.2億元，年增6.3%，正成長動能持續擴大。

在本業表現方面，羽絨與家紡兩大事業動能明顯回升。羽絨月營收8,224萬元，年增1%；家紡營收2.08億元，年增35%，反映秋冬季需求回升。成衣營收2.88億元，年減12.6%，主因部分訂單交期調整；排除建案後，成衣仍為最大事業體，占本業比重約48%。

光隆指出，建案已在11月開始交屋並認列收入，隨交屋進度持續於12月認列，為營運帶來額外挹注。本業需求則維持健康，主要品牌客戶庫存已回到正常區間，第4季起訂單動能明顯回溫。

展望後續，光隆表示，成衣事業將是2026年成長的核心引擎。主力客戶明年仍預期維持成長，新客戶全年訂單亦持續放大，公司同時預期2026年將再新增2–3個品牌客戶。此外，孟加拉協力廠商持續擴增並已開始接單，預計2026上半年開始小量出貨，使光隆正式跨足成衣針織品項，擴大整體成衣可服務市場（TAM），為後續成長奠定更強動能。

光隆強調，本業動能穩健，成衣產品組合優化、ODM能量提升與多產地布局的發酵，將持續為明年帶來雙位數增長的強勁支撐。