光隆11月營收年增65%創同期新高 建案入帳推升

中央社／ 台北10日電

戶外機能服大廠光隆今天公布11月營收新台幣9.41億元，月增51.8%，比去年同期大幅成長65.5%，創歷年同期新高。

光隆表示，11月營收成長主因有建案入帳約3.6億元，如果排除該建案一次性貢獻，光隆11月本業營收約5.86億元。

光隆指出，該建案從11月開始交屋並認列收入，12月交屋進度持續，還會有相關認列，可望為營運提供額外挹注。

至於紡織本業，光隆表示需求維持健康，主要品牌客戶庫存已回到正常區間，第4季起訂單動能明顯回溫。光隆進一步說明紡織3大事業11月表現，反映秋冬季需求回升，羽絨事業11月營收8224萬元，年增1%；家紡事業營收2.08億元，年增35%，不過成衣事業因部分訂單交期調整，11月營收2.88億元，年減12.6%。

展望後市，光隆表示，成衣事業為2026年核心成長引擎，除原有主力客戶明年維持成長，新客戶訂單將放大，明年預計再增加2至3個品牌新客戶。

光隆與孟加拉協力廠商合作，已開始接單，預計2026年上半年開始小量出貨，正式跨足成衣針織品項，也為後續營收增添新動能。光隆今年前11月營收78.25億元，年增6.33%，公司樂觀預估明年挑戰雙位數成長。

營收 建案

