寶雅營收／11月21.7億元 年增14.27%、創同期新高

寶雅（5904）10日公布11月營收21.76億元，年增14.27％，創同期新高；累計前十一月營收為230.6億元，年增7.64％。

寶雅指出，11月主要受惠美妝品類帶動成長，未來寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

截至11月底為止，全國共有451間寶雅，對於展店計畫，寶雅日前表示，門市開展是根據人口數和整體消費力來進行評估。隨著近年管理能力的提升，寶雅也積極發展美妝店，並成功開拓美妝市場，預計台灣整體展店空間的潛力可達到800間店。

對於改裝效益，寶雅表示，主要針對約三至六年營運的門市進行優化。截至2025年，已完成26家門市的改裝，其中大多數改裝為美妝店，成功帶動了同店銷售的成長。

資本支出上，寶雅表示，公司的資本支出保持穩定，約為台幣11至12億元，主要用於門市改裝和新店開設，希望提升顧客體驗並擴大市場滲透，進一步強化通路的競爭力。

寶雅也積極發展自有品牌，截至2025年，自有品牌營收占比約3.2%，寶雅將持續與合作廠商共同開發自有品牌。

展望未來，寶雅搶攻美妝商機，網羅日本、韓國、泰國到東南亞的人氣彩妝與護髮新品，從底妝、唇彩到洗護髮一次到位，成為今年秋冬最強全球選品站。

其中，日本話題KATE水母系列全色號在寶雅獨家開賣，主打輕盈卻高遮瑕的柔光底妝；日系髮質管理品牌myBoostars布絲妲以高滲透修護與護色新品快速竄紅。韓系清新妝代表Coralhaze一上架就成為收藏熱點，還有泰國人氣Cathy Doll以高CP明亮色調受到年輕族群喜愛，從柔光肌、韓系清新感到熱帶亮彩，所有全球潮流妝感在寶雅一次入手。

對於環境保育行動，寶雅今年度榮獲海洋委員會首度舉辦的「企業海洋永續貢獻獎」，成為全台17家獲獎企業之一。寶雅多年推動海洋保護倡議，並持續落實ESG行動，從改善海洋環境、推動海廢減量到支持海洋教育，均展現具體成果。未來將持續強化ESG策略，以更務實的行動支持台灣海洋環境的永續發展。