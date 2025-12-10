金居解禁出關飆漲停279元天價 這幾檔 PCB 也齊創歷史新高價

金居（8358）在遭處置期間股價由219元漲至254元，漲幅15.98%，10日解禁出關，股價大漲，早盤以264.5元開高後走高，衝上漲停279元鎖死，創歷史新高價，漲停及市價排隊買單超過1.2萬張，盤中爆出逾7.8萬張的成交量；台光電（2383）、德宏（5475）、台虹（8039）、毅嘉（2402）、尖點（8021）等PCB股也大漲，同樣創歷史新高價。

金居11月合併營收7.15億元，月增2.04%，年增27.81%，創2022年2月以來46個月的新高，累積今年前11月合併營收71.29億元，年增15.03%；金居受惠高階銅箔出貨成長挹注，預估第4季將是今年的營運最高峰，明年首季可望淡季不淡。

金居先前應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘1.37億元，年增140.4%；單月淨利約1.09億元，年增137%，每股純益0.43元；11月26日至12月9日遭到處置，10日恢復正常交易，股價開高走高衝上漲停，盤中成交值僅次於華邦電（2344），高居第二名。

金居創天價，多檔PCB股也是同步刷新歷史紀錄，台光電以1,505元開出後一度拉升至1,595元，上漲95元，寫歷史新高，盤中漲幅6%；德宏以平盤開出後一度拉升至86.6元，也創歷史新高，但盤中漲幅縮小。

台虹以95.5元開出，一度拉升至97.3元，寫歷史新高，但股價創高後翻黑，一度下滑至91.8元，隨後再翻紅，盤中漲幅逾1%；毅嘉以62.1元開高走高衝上漲停67.1元鎖死，排隊買單超過1.1萬張，也創天價；尖點以139.5元開高，一度亮燈漲停，衝達151.5元，寫新高，盤中漲幅近8%。