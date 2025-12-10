漢達12月23日將掛牌上櫃 公開申購將啟動每股86.8元、抽中可賺1.4萬

準上櫃生技股漢達（6620）進入IPO承銷程序，競價拍賣投標10日將截止，底價72.33元，預計12月12日開標，公開申購將在12月11日至15日辦理，每股承銷價86.8元，以10日興櫃盤中價格約101元計算，抽中可望獲利1.42萬元，報酬率16.35%。

漢達預計12月23日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股11,200張，其中8,000張採競價拍賣，投標期間自12月8日至12月10日止，競拍底價為72.33元，12月12日開標。

另外，公開申購抽籤數量2,350張，將在12月11日至15日辦理申購，12月17日抽籤，承銷價每股86.8元。

漢達生技成立於2014年，實收資本額15.88億元，專注於高技術門檻學名藥與505(b)(2)新藥之研發，致力開發具臨床價值之高品質藥物，以滿足未被滿足的醫療需求。

漢達2024年合併營收8.31億元、每股稅後純益（EPS）3.35元；2025年前三季合併營收14.29億元、EPS 3.76元，營運動能持續提升，財務體質日益健全。