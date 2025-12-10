3新股同步掛牌上櫃 仁大資訊及常廣蜜月夯、君曜一度破發

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

櫃買市場10日一口氣加入3檔新兵，仁大資訊（7767）、常廣（6730）、君曜（7770）同步掛牌上櫃，但蜜月表現不同調，仁大資訊及常廣順利拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅分別超過20%、18%，但君曜早盤卻一度跌破承銷價，下探至57元，其後再拉升翻紅，盤中漲幅逾1%。

資訊服務系統整合廠商仁大資訊以每股41元掛牌上櫃，掛牌前公開申購的中籤率為0.38%，早盤以47.8元開出，順利展開蜜月行情，一度拉升至50元，上漲9元，漲幅21.95%，盤中漲幅逾20%。

常廣是微創手術器械研發、製造及行銷公司，公開申購的中籤率是0.55%，以每股32元掛牌上櫃，早盤以38元開出，上漲6元，一度拉升至38.55元，上漲6.55元，漲幅20.46%，盤中漲幅逾18%，同樣展開蜜月行情。

君曜由於競拍價格低於成交價等因素，實際承銷價從62元調降至58.4元，公開申購的中籤率為0.48%，早盤以58.6元開出，股價一度翻黑下滑至57元，跌破承銷價，隨後再拉升翻紅，一度拉至59.6元，上漲1.2元，漲幅2.05%，盤中漲幅逾1%。

資通訊新兵仁大資訊今年前10月合併營收19.26億元；累計今年前3季平均毛利率13.5%，稅後純益7,280萬元，每股純益2.74元；仁大資訊持續搶攻金融科技（FinTech）、AI及儲能等相關領域商機，樂觀看待明年的營運表現；法人看好，今年業績可望優於去年，明年業績將更具成長動能。

微創手術器械大廠常廣去年營收4.54億元，創歷史次高，稅後純益6,824萬元，每股純益（EPS）2.13元；累計今年前3季營收3.64億元，創同期新高，稅後純益5,310萬元，EPS達1.66元；常廣近2年平均毛利率均維持47%以上，顯示在產品結構優化與製造效率提升的成果已逐步顯現，營運體質穩健。

君曜2010年成立，主力產品為高速傳輸介面、影像訊號處理及高感度觸控IC，負責顯示模組與手機主板之間訊號橋接與觸控指令轉譯，鎖定二手手機與售後維修市場，是少數具完整自有技術與客製化能力的本土供應商，在售後螢幕市場建立明確利基。

微創手術 營收

