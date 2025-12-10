君曜58.4元掛牌上櫃 聚焦手機售後螢幕晶片、前三季營收年增17%

高速傳輸與觸控晶片廠君曜（7770）10日以每股58.4元承銷價正式掛牌上櫃，目前實收資本額2.7億元。君曜2024年營收4.54億元，毛利率45%，每股稅後純益5.27元，展現不錯獲利體質。

君曜深耕二手機與手機售後維修市場，主力產品為高速傳輸介面、影像訊號處理與高感度觸控IC，負責手機主機板與顯示模組間訊號傳輸及觸控指令轉譯，並打入國際遊戲大廠遊戲手把應用，建立客製化、高相容性橋接IC與觸控IC的市場利基。

受惠中高階智慧型手機對高刷新率顯示與高效能顯示晶片需求增加，君曜2025年前三季營收逾3.8億元、較前一年同期成長17.51%，每股稅後純益1.53元。

公司積極布局TDDI新產品線，鎖定手機螢幕售後市場三大關鍵晶片，盼在中高階智慧手機及整新機市場提升市占，並為未來切入品牌市場預作布局。