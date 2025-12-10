威聯通申購 抽中一張賺20萬
儲存、網通及AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於今（10）日開始公開申購，計607張，承銷價暫定558元，申購日至12月12日，12月16將公開抽籤。以昨天日收盤價764元計算，抽中一張賺20.6萬元。
威聯通成立2004年，專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構。該公司耕耘全球市場逾20年，成為全球少數同時具備儲存、網通、AI運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器（NAS）、企業網通等領域建立競爭優勢。
威聯通今年前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。
