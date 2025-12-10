快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

威聯通申購 抽中一張賺20萬

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

儲存、網通AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於今（10）日開始公開申購，計607張，承銷價暫定558元，申購日至12月12日，12月16將公開抽籤。以昨天日收盤價764元計算，抽中一張賺20.6萬元。

威聯通成立2004年，專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構。該公司耕耘全球市場逾20年，成為全球少數同時具備儲存、網通、AI運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器（NAS）、企業網通等領域建立競爭優勢。

威聯通今年前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。

網通 AI

延伸閱讀

網惡搞「佐助靠近芙莉蓮」崩壞二創！還致敬《疾風傳》鳴佐相遇場景

網傳築地餐廳因陸客減少降價 日本查核中心打臉謠言

MLB／台灣網紅開出大谷「獨一無二」神卡！ 價值破100萬美元

威聯通12月下旬轉上櫃

相關新聞

威聯通申購 抽中一張賺20萬

儲存、網通及AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於今（10）日開始公開申購，計607張，承銷價暫定558元，申...

櫃買淨零有成 奪永續獎

行政院國家永續發展委員會近日舉辦「2025年國家永續發展獎」頒獎典禮，櫃買中心以多面向的永續實績，榮獲民間團體類國家永續...

安特羅攜伴 攻過敏檢測

國光生（4142）旗下安特羅（6564）昨（9）日宣布，與美國生技設備大廠賽默飛世爾科技旗下過敏檢測領導品牌「 Immu...

群翊、富喬11月單月營收創高

PCB族群11月營收陸續出爐，設備與材料業績亮眼，半導體PCB設備商群翊（6664）昨（9）日公布11月營收2.47億元...

環球晶2025年上半年配息2元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（9）日董事會決議將以資本公積配發2025年上半年度2元現金股利。

華星光11月合併營收攻頂

光通訊廠華星光（4979）昨（9）日公告11月合併營收4.15億元，較10月跳增30.3%，創單月新高，年增13.1%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。