博智營收／11月4.47億元創新高 月增2.2%、年增37.4%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
博智董事長張永青先前主持法說會（左）、右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影
博智董事長張永青先前主持法說會（左）、右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影

中小型PCB廠商博智（8155）9日公布11月營收4.47億元，月增2.2%，年增37.4%。

PCB廠商博智日前公布前三季每股稅後純益（EPS）為3.35元，前三季歸屬母公司淨利約1.82億元。博智上半年累計EPS為1.04元，其中今年第2季單季虧損，每股虧損0.19元，按照財報數字換算第3季已單季轉盈。

博智上半年累計歸屬母公司淨利約5,574.4萬元，換算第3季單季淨利約1.26億元，單季獲利優於上半年。

博智日前宣布，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.（東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱Meiko），共同投資電路板（PCB）公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。

