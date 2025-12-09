正德11月營收年增37% 2026年獲利可期

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

散裝航商正德（2641）昨（9）日公布11月營收1.97億元，年增37.8%；累計今年前11月營收21.58億元，年增43.3%。

正德8月訂購五艘1.75萬噸多用途（MPP）散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可為營運增長加持。

正德表示，隨著2024年4月董事會決議訂購四艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於今年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家十年長期租約，新船加入營運，帶動業績及獲利表現穩健向上。

該公司船隊目前擁有21艘船舶，採長短租配置模式營運，並以長約為主，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力。

法人指出，正德近幾年加入營運的新船均簽訂有五到十年長約，毛利率均達40%以上，加上明年將出售兩艘船隻有處分利益進帳，營收和獲利可望比今年成長。

正德董事會今年8月剛通過向中國造船廠訂造五艘1.75萬噸多用途（MPP）船型船舶，每艘造價以2,420萬美元為上限，合計總造價不超過1.21億美元（約新台幣37.5億元），預計2027年至2028年陸續交船，目前已洽妥租家長期租約。

正德今年前三季營收17.7億元，年增46.3%，毛利率41%，稅後純益達4.95億元，年增8.2%，每股純益1.55元。

