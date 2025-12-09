瓦城、王座、揚秦11月績優

在政府普發1萬元刺激效應持續發酵下，餐飲族群昨（9）日發布的11月營收全面轉強，多數業者繳出雙位數年增、同期新高的亮眼成績，展現年末餐飲內需消費的強勁韌性。

其中，揚秦（2755）11月營收不僅寫下同期新高、單月並創歷史第三高紀錄，王座則增幅最為亮眼，年增超過三成。瓦城（2729）昨日公告11月營收達4.8億元，年增6.7%；前11月累計營收逾56億元，雙創歷史同期新高。

瓦城表示，本月營收成長主要受惠於年末聚餐旺季來臨，集團並集結旗下品牌推出尾牙春酒專案，旗下多品牌於旺季需求帶動下，均有亮眼表現。

揚秦公布11月營收2.6億元，年增18.9%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄。累計今年前11月營收27.5億元，較去年同期成長19.7%，同創歷史新高紀錄，累計營收已突破去年全年營收25.3億元，營運成績亮麗。隨著多品牌發展，門市店數持續增多，營運動能強勁。

全家餐飲11月份合併營收2.3億元，同期年增18.2%。累計前11月合併營收24.8億元，則較去年同期成長14.5%。

公司表示，主要受惠百貨周年慶和展店效益，加上普發萬元現金熱潮，集結旗下各品牌推出「全民好食券」優惠行銷活動奏效。

王座11月合併營收達1.6億元，較去年同期成長38.7%，連九個月單月合併營收呈現年增走勢；累計前11月合併營收逾16億元，年增27.3%，維持雙位數成長，創歷史同期新高表現。

王座表示，受惠於公司持續擴張營業版圖，今年透過併購方式取得「養心餐飲」51%股權及代理「雞三和」品牌，使公司旗下品牌數成長至九個，同時今年以來旗下品牌持續擴張展店，隨著規模經濟效益逐步顯現，帶動整體業績穩健成長。