群翊、富喬11月單月營收創高

PCB族群11月營收陸續出爐，設備與材料業績亮眼，半導體PCB設備商群翊（6664）昨（9）日公布11月營收2.47億元，月增8.4%，年增14.5%，創新高，前11個月營收達23.24億元，年增1.2%，12月續拚成長，公司看好目前訂單能見度已達2026年下半年。

富喬公布11月營收5.73億元，月增率1.4%，年增率34.1%，同步創新高，今年前11個月累計營收為54.76億元，年增45%，重申看好2026年營運成長動能。

PCB大廠健鼎公布11月合併營收63.81億元，與10月的62.45億元相比，月成長2.2%，與去年同期的57.83億元相比，年成長率10.3%，優於去年同期。前11個月合併營收為670.46億元，與去年同期的601.46億元相比，年成長率11.5 %。