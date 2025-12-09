快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

群翊、富喬11月單月營收創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB族群11月營收陸續出爐，設備與材料業績亮眼，半導體PCB設備商群翊（6664）昨（9）日公布11月營收2.47億元，月增8.4%，年增14.5%，創新高，前11個月營收達23.24億元，年增1.2%，12月續拚成長，公司看好目前訂單能見度已達2026年下半年。

富喬公布11月營收5.73億元，月增率1.4%，年增率34.1%，同步創新高，今年前11個月累計營收為54.76億元，年增45%，重申看好2026年營運成長動能。

PCB大廠健鼎公布11月合併營收63.81億元，與10月的62.45億元相比，月成長2.2%，與去年同期的57.83億元相比，年成長率10.3%，優於去年同期。前11個月合併營收為670.46億元，與去年同期的601.46億元相比，年成長率11.5 %。

營收 PCB

延伸閱讀

文曄前11月合併營收突破兆元大關 年增25%

健鼎營收／11月63.81億元、年增10.3% 累計670億元年增11.5%

元太11月合併營收月增6.7% 新產線熱轉

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

相關新聞

威聯通申購 抽中一張賺20萬

儲存、網通及AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於今（10）日開始公開申購，計607張，承銷價暫定558元，申...

櫃買淨零有成 奪永續獎

行政院國家永續發展委員會近日舉辦「2025年國家永續發展獎」頒獎典禮，櫃買中心以多面向的永續實績，榮獲民間團體類國家永續...

安特羅攜伴 攻過敏檢測

國光生（4142）旗下安特羅（6564）昨（9）日宣布，與美國生技設備大廠賽默飛世爾科技旗下過敏檢測領導品牌「 Immu...

群翊、富喬11月單月營收創高

PCB族群11月營收陸續出爐，設備與材料業績亮眼，半導體PCB設備商群翊（6664）昨（9）日公布11月營收2.47億元...

環球晶2025年上半年配息2元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（9）日董事會決議將以資本公積配發2025年上半年度2元現金股利。

華星光11月合併營收攻頂

光通訊廠華星光（4979）昨（9）日公告11月合併營收4.15億元，較10月跳增30.3%，創單月新高，年增13.1%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。