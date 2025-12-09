銳澤11月營收達3.06億元 歷年同期新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺。圖／本報資料照片
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實業股份有限公司（簡稱銳澤，股票代號7703）今日公告2025年11月合併營收達3.06億元，月增20.88％、年增42.30％，改寫歷年同期新高水準；累計前11月合併營收23.37億元，年增36.19％，刷新歷年同期新高，更超越2024年全年營收水準。

銳澤指出，受惠旗下主系統及二次配管路工程訂單保持良好熱度，加上，公司不僅能夠承接單一的配管工程專案，更具備為客戶提供從設計、規劃到最終驗收的整場系統整合統包工程能力，同時擁有自製特殊氣體供應設備的能力，使客戶能以更高效率完成廠務建置，提升整體工程品質與時程掌控，有助於持續鞏固公司良好競爭優勢。

銳澤進一步表示，隨著人工智慧應用快速推進，帶動全球半導體大廠增加資本支出，目前銳澤已在日本、新加坡與美國地區皆完成子公司設立，並持續規畫下一階段的海外佈局策略，透過深耕當地市場、建置專業團隊與完善供應鏈協作，銳澤得以強化國際接單能力，提升跨區域專案執行效率，為未來海外營收貢獻打下穩健基礎，同時奠定中長期業務成長良好條件。

展望本季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤仍戮力拓展國際化業務版圖，穩健擴增專業人力招募及當地供應鏈合作，致力於為客戶提供高效的氣體供應系統解決方案，且隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，助力帶動整體專案施作量提升，同時持續加強海外據點日本、新加坡與美國的營運能力，持續推動長期業務擴張與成長動能。

