環球晶2025年上半年配息2元
半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（9）日董事會決議將以資本公積配發2025年上半年度2元現金股利。
環球晶表示，上半年每股純益6.56元，董事會考量公司營運表現、現金流量、資本支出規畫、全球擴產進度等因素，決議由資本公積配發每股2元現金股利，合計配發總金額為9.56億元。
環球晶指出，自資本公積配發的現金股利屬於免稅項目，有助提高股東實際收益。除息基準日訂為2026年1月7日，股利發放日為2026年1月30日。
環球晶同時公告11月合併營收為47.12億元，月增9.9％、年減7.9％，累計前11月合併營收550.92億元，年減3.5％。
環球晶說，歐、美、亞三大洲主要擴產據點已進入送樣驗證階段。
