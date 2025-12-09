快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

環球晶2025年上半年配息2元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（9）日董事會決議將以資本公積配發2025年上半年度2元現金股利

環球晶表示，上半年每股純益6.56元，董事會考量公司營運表現、現金流量、資本支出規畫、全球擴產進度等因素，決議由資本公積配發每股2元現金股利，合計配發總金額為9.56億元。

環球晶指出，自資本公積配發的現金股利屬於免稅項目，有助提高股東實際收益。除息基準日訂為2026年1月7日，股利發放日為2026年1月30日。

環球晶同時公告11月合併營收為47.12億元，月增9.9％、年減7.9％，累計前11月合併營收550.92億元，年減3.5％。　　

環球晶說，歐、美、亞三大洲主要擴產據點已進入送樣驗證階段。

環球晶 股利 董事

