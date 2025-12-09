快訊

華星光11月合併營收攻頂

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
華星光。 聯合報系資料照

光通訊廠華星光（4979）昨（9）日公告11月合併營收4.15億元，較10月跳增30.3%，創單月新高，年增13.1%。業界傳出，華星光將打入Google TPU伺服器供應鏈，伴隨新廠產能開出，800G相關產品出貨動能衝高，推升華星光今年獲利有望翻倍成長，拉貨動能一路旺到明年。

華星光單月營收首度突破4億元整數關卡，累計前11月合併營收39.64億元，為同期最佳，年增27.9％。法人指出，華星光受惠於AI伺服器拉貨動能強勁，成為下半年營運一路衝高主要動能。

據了解，華星光在800G光纖模組市場主要切入資料中心互連（DCI）的ZR／ZR+長距離傳輸模組供應鏈，並透過網通模組大廠打進AI伺服器客戶，今年起，產品單價較低的400G市場逐步被高產品單價的800G產品線取代，且華星光更開始進攻高階市場，帶動毛利率及獲利同步繳出亮眼成績單。

業界傳出，華星光將打入Google TPU伺服器供應鏈，加上主要美系網通晶片合作夥伴大力進軍矽光子及共同封裝光學（CPO）市場，華星光同步啟動研發專案，在多家國際客戶拉貨推動下，訂單動能可望一路旺到明年。伴隨與美系客戶研發專案最快明年進入送樣及驗證階段，2027年開始放量出貨成長，持續為營運增添柴火。

華星光近期股價表現強勁，昨天收盤上漲4.67％至258元，創下歷史新高價位，且近30個交易日漲幅更已經達到32.3％。籌碼面上，三大法人一共賣超1,694張，但其中投信買超28張，連續兩個交易日買超，自營商則買超210張。

